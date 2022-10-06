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太魯閣峽谷音樂節10／22日熱鬧登場　交通管制提供接駁車

▲▼2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，10月22日分上、下午場進行。（圖／太管處提供，下同）

▲▼2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，10月22日分上、下午場進行。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，邀請到台北愛樂交響樂團、范德騰&許哲誠雙鋼琴、原住民歌手王宏恩及許多花蓮在地團體等前來演出，分為上、下場進行，活動內容精彩可期，太管處誠摯邀請民眾在10月22日星期六上午10點半與下午4點半間，坐在太魯閣台地遊客中心外的大草坪，一同享受美妙樂音。

▲▼2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，10月22日分上、下午場進行。（圖／太管處提供，下同）

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為了活動宣傳，太管處10月4日舉辦活動記者會，特別邀請到台北愛樂交響樂團及花蓮高工原住民舞蹈隊演出，也宣告活動正式啟動。太管處楊金臻處長表示，太魯閣峽谷音樂節今年已邁入第20年，去年受到疫情影響停辦，但在全民齊心落實防疫後，今年又能如期舉辦。此活動屬於戶外大型音樂會，大家可以很輕鬆地在太魯閣的群山溪谷美景中，聆聽自然天籟與音樂家的現場演出融為一體，這樣的視覺與聽覺體驗，是峽谷音樂節最吸引人的特色。每年都吸引數千到上萬人參加，受到許多人的喜愛，也透過音樂引領民眾走進國家公園，體驗國家公園自然人文之美。

▲▼2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，10月22日分上、下午場進行。（圖／太管處提供，下同）

▲▼太管處活動記者會邀請到台北愛樂交響樂團及花蓮高工原住民舞蹈隊演出，宣告活動正式啟動。

太管處指出，今年的活動分上、下午2場，上午場從上午10點30分到中午12點；下午場從2點到4點30分。上午場演出的團體有原民歌手王宏恩、耕莘˙撒耘+銅蘭國小、東華大學原民院舞團和四維高中舞蹈團；下午場則是花蓮高工舞蹈團、以人聲來演唱及伴奏的留聲樂團、范德騰&許哲誠雙鋼琴、台北愛樂交響樂團和男高音謝孟哲&女高音王薈榕。演出的內容包含在地原住民歌舞、現代流行音樂和西方古典交響樂，精彩又多元，值得期待。

▲▼2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，10月22日分上、下午場進行。（圖／太管處提供，下同）

為了演出品質，活動當天上午8時至下午6時，太魯閣台地將實施交通管制，禁止車輛進入。太管處也已備妥完善的交通接駁計劃，配合音樂節演出時間，從新城（太魯閣）車站免費接駁民眾往返太魯閣峽谷音樂節會場，上午場9點起至下午5點30分，往返新城車站到太魯閣臺地之間，途中不停靠，平均每10分鐘1班。活動當天台鐵局部分列車將加停新城站，大家可以搭乘火車在新城（太魯閣）車站下車，或開車到新城（太魯閣）車站轉搭免費接駁專車。此外，為歡迎行動不便的朋友也能前來參與太魯閣音樂節盛會，也特別安排2部低底盤公車提供免費接送服務，活動現場也設有敬老席，要讓各年齡層的民眾都能一起同歡。

▲▼2022太魯閣峽谷音樂節以「飛樂20，遠山遼闊」為主題，10月22日分上、下午場進行。（圖／太管處提供，下同）

太管處楊金臻處長邀請民眾當天到太魯閣台地遊客中心外的大草坪，一同享受美妙樂音。

由於是大型的戶外音樂會，聽眾都是席地而坐，太管處特別提醒參加的民眾，當天儘量穿著輕便舒適的服裝，可以自備地墊、水壺（服務站備有桶裝水可以補充）、帽子、雨衣、防曬用品等備用。

活動資訊請上太魯閣國家公園管理處官網或臉書In樂太魯閣活動粉絲頁查詢。
 

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太魯閣峽谷音樂節交通管制接駁車 台地大草坪

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