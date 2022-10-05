「高舉iPhone14 Pro」拍照錄影秒變死機　原因曝！他傻：啥爛東西

網搜小組／劉維榛報導

iPhone 14 Pro有懼高症？「日本重機達人小薛」表示，近日在日本遊樂園錄影時，發現「高舉」iPhone 14 Pro下秒就會當機，就連拍照也如此，讓他哭笑不得直呼，「還要花我16萬多日幣（新台幣3萬5000多元）， 什麼垃圾...阿婆手機（指蘋果的英文）好爛，我的天！」

小薛 （kaworu）在臉書粉專透露，最近在日本大阪環球影城排隊時，現場擠滿人潮，而他一時興起拿出新買的iPhone 14 Pro拍照時，發現「高舉拍照或錄影」，手機一秒呈現死機狀態，尤其錄影時，秒數會繼續跑，但畫面卻呈現停格，就算關掉App重開也依舊如此。

▲手機高舉錄影秒數還再跑，但畫面呈現停格狀態。（圖／小薛（kaworu）提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。



不過與眼睛平視角錄影時，手機就完全正常，讓小薛傻眼不已。小薛也強調，手機沒有過熱、也不是背景程式過多，「這兩個問題排除了，真的不管錄影還是拍照，只要開著相機『一舉高』就會當機，真的不開玩笑...好雷喔，什麼爛東西哈，還要花我16萬多日幣，什麼垃圾？」

底下粉絲也驚呼，「不舉的手機？」「有懼高症的i14」、「可能你拍到外星人了」、「舉高他會嚇尿的」、「笑死！還好我真的沒有買i14欸」、「對不起我笑了」；其中有果粉推測，手機無法辨識太多人臉而導致，「去沒有人的地方再試一次就知道了」。

事後，小薛又實測高舉手機錄影，他向《ETtoday新聞雲》表示，「連續測試5次，舉高排到人群的臉，5次都秒當機，反而拍人群後腦杓，就不會當機」，因此他推測只要一口氣掃到太多「臉」，就有機率導致軟體當機。