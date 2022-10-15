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屏東執行分署公開歷史照片　讓民眾感受歷史記憶

▲屏東執行分署正舉辦「新屏砌核」檔案展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東執行分署正舉辦「新屏砌核」檔案展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署的辦公廳舍，是22年前接收自看守所，經分署重新整理後已是美麗的綠色廊道，分署正舉辦「新屏砌核」檔案展，藉由實體文物與今昔照片對照說明，讓民眾感受分署所承載的歷史記憶與環境生態之美，展期至11月9日止。

▲屏東執行分署正舉辦「新屏砌核」檔案展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署正舉辦「新屏砌核」檔案展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東執行分署於22年前接收自看守所舊址，現在每年可為國庫徵起上億元的辦公室，曾經是舊看守所裡的舍房、工場、廚房、少年觀護所，目前如公園般綠意盎然的柳樹池塘，一度是在押被告的農作場，而舊看守所為了戒護安全於圍牆所設置的外巡邏道，經分署重新整理後已是美麗的綠色廊道。

▲屏東執行分署正舉辦「新屏砌核」檔案展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東執行分署為方便無法親自到分署觀覽的民眾，另於官網舉辦線上檔案展，並率先運用元宇宙，歡迎大家下載GOXR軟體或利用VR眼鏡觀賞檔案展，會更有身歷其境的立體感。

楊碧瑛分署長上週並與分署同仁有趣互動問答，考驗大家是否知道自己所在辦公室的前世今生，藉由分署廳舍華麗變身的歷史考題，揭開這次檔案展的序幕。分署希望藉由檔案展傳達政府公開透明政策及檔案管理基本知識，以提昇檔案應用價值，讓社會大眾瞭解體會行政執行的核心理念。

屏東分署歡迎民眾洽公時參觀檔案展，如為5人以上團體預約導覽，分署將安排專責人員為您解說，也邀請大家瀏覽分署官網檔案應用專區，這次檔案展移展及各種抽獎活動訊息，可追蹤屏東分署的IG與FB。

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