掐死馬國女大生吞藥獲救！無業男藏3手機+1平板　清醒拒吐密碼

▲警方查扣5支手機、1台平板還原內容，破解密碼等待將龐大資料訊息轉移後進行解析。（圖／翻攝當事人IG）

記者邱中岳／台北報導

馬國女大生在銘傳大學就讀4年級，平時擔任外拍麻豆，但是卻在租屋處遭剛認識的男子殺害，男子行兇後躲回租屋處，吞下大量止痛藥輕生，被母親發現送醫才吐露殺人，因吞下大量藥物陷入昏迷，但清醒後不發一語，警方也查扣2人共5支手機、1台平板進行解密。

警方調查，30歲的陳姓男子13日在新北市鶯歌區的住處吞下大量止痛藥，母親發現後立刻報警，警消送醫途中，陳男竟然語出驚人表示「殺了一個人，在士林大東路」，警方循線找到地方，發現馬國蔡姓女大生陳屍床上，已經死亡多時，立刻展開追查。

根據陳姓兇嫌表示，在IG認識馬國的蔡姓女大生約一周，2人陷入交往，但是因蔡女精神狀況不穩定，希望他能夠幫忙輕生，最後才會徒手將蔡女掐死，再返家後吞服藥物企圖輕生，14日已經轉到恢復室，但面對警方詢問，卻不願意再多提一句話。

陳姓兇嫌不願說話，警方也在陳嫌家中搜扣3支手機、1台平板，另外也在馬國女大生家中找到2支手機，目前將5支手機、1台平板交由數位鑑識進行還原，希望能夠釐清陳姓嫌犯真正行兇動機。

警方發現陳嫌3支手機都在使用狀態，且是開機的狀況，平板則是關機的情形，另外，蔡姓女大生住處的2支手機也呈現開機狀態，但是5支手機、1台平板都有用密碼鎖住，陳嫌也不願意透露手機密碼。

目前警方連夜透過數位鑑識方式，將對陳姓兇嫌、蔡姓女大生的5支手機、1台平板密碼進行破解，也正在進行演算壓縮成映像檔，交給士林分局偵查隊進行分析比對，透過還原的資料撈取真相。