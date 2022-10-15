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他撿到iPhone「驚見動態島」　1族群哭：還沒拿到就有人噴了！

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲iPhone 14系列9月中才推出，有人超快就噴新機。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「阿娘威，這不是動態島嗎！」一位男網友日前在路上看到有人掉了一支iPhone，就撿起來打算送派出所，結果一看驚呆，因為手機主人買的是14 Pro Max，代表可能才剛換新機，讓他瞬間呆了，「才剛出，你也太快就把它噴到馬路上！」照片則釣出一票還在等新機的人直呼，「我都還沒拿到手機，就有人噴了！」

iPhone 14系列在9月中推出，一開賣就掀起果粉搶購熱潮，至今仍有人還在等手機出貨。卻有男網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」發文，說他在路上瞄到一支iPhone，一撿起來就忍不住喊了一聲「阿娘威」，因為他撿到的正是上個月才出的iPhone 14 Pro Max，還隔空喊話手機主人，「已幫你送去派出所，騎車怎麼不把手機放在包包還是車廂裡面？」

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看到貼文後，許多網友紛紛開玩笑，「有錢人的14 Pro Max都日拋」、「你壞了他想換新手機的夢」、「說不定他想換紫色」、「本來找到換顏色的理由。」原PO事後則在留言處曝光後續，事件已圓滿落幕，「送到警察手上的時候，失主剛好打來，警察已經叫失主前往派出所領回了。」

不過，話題意外吸引一票還在等手機的人留言，「哭啊！我的銀色跟我說還在缺貨，你再給我拿去丟在路上」、「我還在等手機來，你就讓它飛到地上QQ」、「哭啊！我的還在路上」、「我在那邊排不到，結果你在這邊給我跳車」、「我都還沒拿到手機，就有人噴了。」

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