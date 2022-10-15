我女兒被殺！父悲慟「馬國鬧得很厲害」　網丟臉：台灣法律沒救了

網搜小組／劉維榛報導

近3年有3位大馬女子慘死台灣，包括25歲鄧姓女華僑、24歲鍾姓長榮女大生，以及24歲蔡姓銘傳女學生。昨（14）日晚上，蔡爸爸抵台處理女兒後事，他對悲憤對著鏡頭喊話，「殺人就是錯，請台灣政府還我一個公道」，讓人為之鼻酸。而網友也絕望感嘆，「台灣的法律可能會讓您失望了！這個國家對不起您們。」

蔡女就讀銘傳大學四年級，平時擔任模特兒的她，卻慘死在士林的租屋處。據悉，無業的陳姓兇嫌透過IG結識蔡女，2人短時間就成為情侶，而陳男輕生被救回後，自稱蔡女想要自殺，他只是「加工協助」掐斃。

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▲蔡女遭男友勒斃，警方趕到士林公寓搜索時，屍體已有屍斑。（圖／翻攝自當事人IG）



▲陳男掐斃蔡女，離開租屋處後還疑似先到超商購物，神情一派輕鬆。（圖／記者黃宥寧翻攝）



面對蔡女斷魂異鄉，蔡爸爸於昨晚抵達台灣，他對著媒體鏡頭痛心表示，「不管誰對誰錯，動手就是不對」、「殺人就是錯！請台灣政府還我一個公道」，更稱這些案件在馬來西亞「已經傳得很厲害了」，「台灣的法律要好好處理！」

對此，台灣網友紛紛絕望回應，「好丟臉...台灣再次因為此事躍上國際版面」、「台灣法律總是讓人失望」、「問題是，我們的政府是廢死的啊，就算判了死刑也不會執行，有什麼用」、「有教化可能，判不了死刑的，不要寄望台灣的司法」、「殺人就是錯，台灣法律會使人失望兼錯愕」、「這位父親最後也只能帶著恨意跟懊悔回國，台灣法律最終保證讓您失望」、「抱歉，台灣真的丟臉丟到國外去了」、「台灣的法律早就失去當初所出現的原則了...沒救了」。

▼台灣網友喊丟臉。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

