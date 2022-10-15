防疫千日回顧！王必勝三度提陳時中「懷念他」　最後悔沒做這件事

▲蔡英文總統，行政院長蘇貞昌前往指揮中心，參與防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是中央流行疫情指揮中心成立一千天的日子，蔡英文總統、行政院院長蘇貞昌一早前往指揮中心，參與COVID-19防疫1000天「千錘百鍊 蘋安幸福」活動。指揮官王必勝簡報時回顧這千日防疫過程，開玩笑提及武漢包機返台，自己最後悔的一件事，並且三度提到前指揮官陳時中，最後也感性說出「我們都會懷念他」。

因應新冠肺炎疫情，國內於2020年1月20日報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，到今天為止剛好滿1000天。王必勝簡報時說明，台灣整個防疫過程分為三個階段，1.阻斷傳播期、2.提升免疫期、3.病毒共存期。

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▲指揮中心指揮官王必勝簡報回顧指揮中心成立1000天。（圖／指揮中心提供）

王必勝指出，第一時期是在疫苗還沒問世之前，阻斷病毒進入社區散播為主要目標，由於當時疫情從中國大陸開始，進行撤僑、因應需求拉高口罩產能、擴大篩檢量能、邊境嚴管，其核心工作為精準疫調、匡列，讓國人盡量過到正常生活，在2020年期間365天當中有252天零確診記錄。

王必勝笑談，他和3名醫師、9名護理師前往前往武漢天河機場，接回台灣的國人，最後悔的就是沒有聽同仁的話，把尿布穿上去，最後忍耐很痛苦，是很難忘的經驗。

王必勝回顧中首度提到陳時中，在寶瓶星號靠港事件時，陳時中的最後登船廣播「大家可以回家了」，感動現場所有人。





▲指揮中心舉辦防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供）

第二階段「提升免疫期」，王必勝說，這是在疫苗上市之後，以提升族群免疫力，並持續保持零確診為目標；當時也曾經發生本土疫情，108天之後重新歸零，並於年底達成疫苗高覆蓋率。

王必勝談到疫苗取得時特別提到，在我們最缺乏的時候有日本、美國等國家送來及時雨贈送疫苗，「這只有總統做得到，非常感謝總統」。王必勝也感謝台積電、永齡基金會和慈濟等單位贈送疫苗；還有時任次長的衛福部長薛瑞元扛起疫苗採購、接種規劃的重責。

至於第三階段，王必勝指出，是輕症成為主流之後的病毒共存期，以減少重症與死亡為目標。4月在總統、行政院長指示下，展開新台灣模式與病毒共存，進入第二波大流行，同年10月重新開啟國門。

▲指揮中心舉辦防疫1000天回顧，行政院長蘇貞昌致贈指揮中心工作人員象徵平安的蘋果。（圖／指揮中心提供）

王必勝談到，陳前指揮官把指揮官的棒子交給了他，感謝陳彥伯、陳正祺兩位副指揮官，還有張上淳召集人，他是我們的支柱和依靠，讓我們的防疫更有理論和科學精神，也感謝周志浩署長帶領的團隊、羅一鈞、莊人祥都是工作核心的骨幹，他也強調，現在國境解封，但這不代表防疫工作結束，所有指揮中心同仁，還要繼續一起努力下去。

「我們沒有忘記這個人」王必勝簡報最後秀出陳時中拿著蘋果的照片，並說到，陳前部長在1000天當中帶領我們908天，昨天把總統送蘋果送到他手上，他表達也很想念大家，現在他在另外一個跑道上努力，我們都會懷念他。





▲王必勝簡報最後出現前指揮官陳時中，也拿到蔡總統致贈代表平安的蘋果。（圖／指揮中心提供）