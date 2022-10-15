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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

碩士學位遭撤後請辭　黃珊珊聲援蔡壁如：不戀棧的勇氣

▲▼黃珊珊。（圖／黃珊珊競辦提供）

▲黃珊珊。（資料照／黃珊珊競辦提供）

實習記者李密／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。昨（14）晚蔡壁如也宣布辭去立委，同黨台北市長參選人黃珊珊於今（15）凌晨臉書發文聲援，對於蔡壁如​尊重校方決議、第一時間承擔，給予尊重與敬佩，表示這是「有別於藍綠的證明」。同時支持蔡壁如提出申覆、捍衛清白。

▲▼蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡昨（14）日上午開記者會強調「對自己論文很有自信」，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，沒想到卻在短短不到12小時後，突然宣布請辭。對此，黃珊珊今（15）早也在臉書發文力挺，表示政治不能悖離基本是非，一個政治人物的價值，是取決能不能勇於承擔。

對於蔡壁如選擇在第一時間，毅然辭去立委一職，黃珊珊說「給予尊重與敬佩」。她認為，言出必行的果決，是為新政治樹立典範價值，以不戀棧的勇氣，放棄權力後尋求正當管道自證清白，是正確決策。

黃珊珊說，尊重校方決議，坦然面對承諾，不推托戀棧、死硬活拗，這是基本的自我要求，更符合全台民眾的期待，也是政治人物理應要有的道德勇氣與骨氣，「也是我們有別於藍綠的證明。」

黃珊珊強調，認同蔡壁如提出申覆、行使捍衛自身清白的權利，也呼籲全台政治人物，也應以相同標準自我要求，並督促同黨同仁，唯有拿出道德勇氣，才能擁有對得起下一代的政治文化。

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