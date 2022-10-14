連續3名馬國女子遇害！馬來西亞網友怒了：台灣該給交代

▲24歲蔡姓女子在台灣遇害，已是第三起馬國女子遭台人殺害的事件。（圖／翻攝自當事人IG）



記者柯振中／綜合報導

馬國24歲蔡姓女大生遭勒斃殺害，陳屍士林區租屋處，警方到場時已出現屍斑、明顯死亡多時。陳姓兇嫌勒斃蔡女後試圖輕生，就醫時卻露出詭異微笑，讓員警也看不下去。對此，馬來西亞網友憤怒譴責，前2次台灣都沒給交代，這次應該要給個交代了。

回顧整起案情，24歲蔡姓女子在士林區租屋處遭30歲陳姓兇嫌勒斃，遺體被棉被蓋住，警方到場時已浮現屍斑，明顯死亡多時。陳嫌作案後則回到新北鶯歌租屋處，企圖吞藥輕生，獲救後辯稱是受蔡女請託，才會動手行兇，消息讓外界感到震驚。

▼蔡女遭到陳姓兇嫌勒斃，警方到場時，已明顯死亡。（圖／翻攝自當事人IG）



蔡女遭到殺害後，4名親友抵台處理後事，蔡父更是崩潰直言，女兒都快畢業了，還碰到這種事，無論誰對誰錯，請台灣政府還他一個公道。

而在這起案件發生以前，已有2名馬國女子來台遇害，分別是25歲的鄧姓女子，以及24歲的鍾姓女大生，接連3起凶殺案，讓外界高度關注。

▼馬國女大生家屬抵台處理後事，蔡父對女兒的遭遇感到十分痛心，希望台灣政府能還給他公道。（圖／攝影中心攝）



對此，馬國網友得知消息，也感到十分憤怒，在相關報導下留言譴責，「前兩次台灣都沒交代了！第三次了台灣麻煩交代一下」、「感謝呆望政府的協助，一個玩了又一個」、「在台灣死者沒有人權，兇手有人權。可以教化」、「台灣太多心理變態，男人」、「為什麼一直有大馬的留台生遇害，阿彌陀佛。」

此外，也有人點出關鍵，這種事雖然在各國都有可能發生，但結局就是「殺人償命、死刑」，若一直可教化，以後還是會持續發生這種事情，「真不敢想像一個人就這樣被殺死。殺人者就只是坐牢而已，無言。」

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