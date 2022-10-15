獨／馬國女大生遇害　前男友全程不離不棄守候...落寞吐7字惹心疼

記者黃宥寧／台北報導

24歲蔡姓女大生從馬國來台唸書，在士林租屋處遭陳男勒斃，楊姓前男友因「第六感」覺得怪怪，從蘆洲趕赴案發處，不料一到場竟是換來天人永隔。他透露2人交往約1年，今年8月分手，但他仍深愛對方故保持聯繫，癡情的楊男，案發後都未遠離士林，蔡家人抵台更全程陪同，從他臉上看得出疲憊神情，他落寞吐7字，讓人聽了心疼不已。

33歲楊姓前男友透露，他與蔡姓死者交往約1年，期間因不滿對方跟粉絲走太近，曾數度起爭執，並在今年8月分手，但他仍愛著對方，所以保持聯繫。

楊姓前男友13日受訪指出，他與死者對話停在1點55分，因此「第六感」覺得是不是有發生什麼事，所以晚間6時許左右從蘆洲趕赴士林，不料一到場就發現女方住處樓下很多警察，直到打給死者學妹追問，才知道真的出事了。

《東森新媒體ETtoday》也發現，楊姓前男友從鑑識小組上樓勘查、檢察官相驗，他不斷來回走動撥打電話，試圖聯繫死者家屬，直到14日將近凌晨1時許，大體由殯葬業者運出他才離開現場。

▼左為女大生父親，右為楊姓前男友。（圖／記者黃宥寧翻攝）

14日中午《東森新媒體ETtoday》也直擊他神情落寞坐在死者租屋處樓下對面椅子上，而同日晚間蔡家人搭機抵台前往大學會館放置行李，他不發一語默默陪同，甚至連家屬赴士林警分局了解案情，他也頂低溫冒雨在分局外等候。

楊姓前男友故作堅強對記者說，其實與前女友家長都未曾見過面，僅有與蔡母電話聯繫，沒想到會在這樣情況下見面，最後更深深嘆口氣說「沒辦法就遇到了...」短短7字讓人既心疼又能感受到他心中無法形容的痛。

痛下毒手的陳嫌，案發後吞大量藥物送醫後反覆洗胃，14日下午送進觀察室，但他仍稱身體不適，因此未能配合製作筆錄；警方同時也對他3支手機進行鑑識，並持續調閱相關監視器、比對相關資料等以釐清案情，全案仍朝涉殺人罪偵辦。