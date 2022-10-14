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OL拒絕加班遭公司開除　怒上網爆料反被告「判賠6.6萬」

OL拒絕加班遭公司開除　怒上網爆料反被告「判賠6.6萬」

▲女子拒絕加班，結果被公司開除。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多公司都會要求員工加班，好將工作完成。不過，大陸一名女子因為拒絕加班被公司開除，仲裁後獲得補償，但是公司卻拒絕支付，氣得她PO影片洩憤，結果反成了被告，被判罰15000元人民幣（約6.6萬新台幣），真是得不償失。

據了解，這起案件的當事人為員工張女和公司負責人趙男，因為張女拒絕加班要求被開除，隨後申請了勞動仲裁，沒想到公司拒絕執行仲裁決定，讓她決定起訴到法院，經過法院審理，認定趙男辭退張女的行為屬於違法行為，需向其支付薪水和賠償金。

即使如此，公司還是不執行法院命令，拒絕補償。這讓張女相當憤怒，選擇將事發經過，包括公司名稱、趙男的個人資訊製作成影片，在某平台發布，吸引超過300萬人觀看，網友對張女表示同情，並指責涉事公司的做法，然而因為影片中含有趙男的個人資訊，導致他被網友騷擾，影響到正常生活。

對此，趙男也起訴到法院，要求停止影片的傳播，以及應得的賠償，法院審理後，判決張女以及影片平台立刻停止影片傳播並且道歉，張女除了要公開道歉，還要賠償趙男精神損害撫慰金共計15000元人民幣。

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