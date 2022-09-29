彰化永靖「成美藝廊」　2023徵件開跑

▲成美藝廊是南彰化最優質的藝文資源及平台。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

南彰化也有優質的藝文展場空間！位於彰化縣永靖鄉的「成美藝廊」，即日起至10月30日，開放2023年徵件展覽申請，歡迎各創作人、團體報名，讓成美藝廊成為分享與交流的藝文平台，共同促進文化藝術與傳統技藝發展。

1997年頂新和德文教基金會於彰化縣永靖鄉成立，今年邁入第25年，秉持回饋、關懷地方的心意，從教育、社福、產業、環境等多個面向，協助深耕永靖地方的在地發展。早在成立之初便積極推廣永靖的藝文教育。

▲成美藝廊累計觀展人次達16萬。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充為讓故鄉能受藝術美學滋養，特別於辦公大樓保留一樓場域，辦理藝文展覽。從早期取名為鄉民藝廊，到後期改名成美藝廊，一路走來20多年，累計觀展人次達16萬 ，堪稱是南彰化最優質的藝文資源及平台之一。

▲鹿港「東泰工藝社」施建宏老師在成美藝廊展出「羅黏香藝文化展」。

在保存台灣珍貴文化資產的路上，成美藝廊也不缺席。例如2020年在成美藝廊辦理為期兩個月的「羅黏香藝文化展」，讓民眾了解這項近乎失傳的傳統技藝，可以用楠木粉做為黏劑，添加檜木屑粉或檀香粉末製成為香包原料，或揉捏成團、進行壓模、陰乾、打石灰粉底、彩繪上色、裝飾等工序，製成布袋戲「香偶頭」。

▲羅黏香製成布袋戲「香偶頭」。

2023年徵件展覽申請即日起至10月30日截止，歡迎國內外公私立美術、文化資產及藝文團體、機關、學校或個人創作者申請，展出的藝術媒材不限，舉凡木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、雕塑、水墨、書法、版畫、雕刻、攝影等媒材均可申請。歡迎民眾多加利用，相關申請簡章，請洽官網→最新消息：https://reurl.cc/xQjYGe