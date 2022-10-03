甘願做「憨人」　永靖四芳社區再造典範

▲四芳社區生態池。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

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這裡有一群平均年齡70歲的「憨人」守護著家園！從事土木測繪的陳雍讓，結婚後離開故鄉永靖鄉四芳村，多年前返鄉看到原有公墓遷移後雜草叢生、有人亂倒垃圾，需要維護管理，便決定投入社區再造公益。15年來，他和志工艱苦地爭取「農村再生計畫」經費，將墓地打造成生態池、生態公園，還有鋪設公園步道、排水、老宅的整建等。

對家鄉的一草一木有深刻的感情，四芳社區發展協會理事長陳雍讓成立永靖鄉四芳社區志工隊，全盛時期有100多位居民參加，現在還有超過90歲的志工，志工們笑稱自己是「憨人」，憑著這股傻勁讓雜亂草地到乾淨無毒土地，復育螢火蟲與獨角仙的棲地；泥濘田邊小徑鋪路成為步道、髒亂的滯洪湖畔變成荷花與落羽松、大鄧伯花環繞的美景，吸引許多人來這邊野餐休憩。

支撐高齡化農村，「頂芳社區廚房」則是陳雍讓理事長照顧長者的另一塊重要拼圖，他來自四芳村種植荖葉的農家，觀察發現長輩在家較隨意吃，營養不均衡，於是興起社區共餐據點的想法，並結合樂齡課程，鼓勵長輩走出戶外。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生在一次的社區座談會中，對於陳理事長與社區志工多年來對家鄉團結無私奉獻感動不已，與基金會長期推動的環境美化和關懷弱勢的理念相當契合，於是透過經費支持「頂芳社區廚房」興建。

▲頂芳社區廚房落成典禮合影。

「頂芳社區廚房」在2020年開始動土後，中間歷經嚴峻疫情，克服種種難題，於上週（10/1）舉辦落成典禮，各界貴賓和地方仕紳及頂新和德文教基金會均受邀出席並共享湯圓祝福。

彰化縣社會處處長王蘭心表示，頂芳社區廚房是彰化縣最漂亮的廚房，感謝在地企業頂新和德文教基金會的協助，也期望未來四芳社區廚房能當成樂齡關懷的典範，讓社區共同學習觀摩，服務更多長者。

▲▼四芳村志工隊打菜備餐提供給社區長輩。

▲四芳村85歲志工張曾英阿嬤炸雞腿備餐。

▲四芳村志工為社區長輩備餐。

頂芳廚房目前每週三天提供社區長者午餐，每個月平均可服務600人次，使用環保便當減少免洗餐盒，用餐後由長者協助清洗餐盒送回廚房，讓他們有更多機會走向社區。未來頂新和德文教基金會預計透過「永靖小旅行」等計畫，讓更多遊客走進社區探索在地特色；另外也將與學校合作，讓學生體驗農村生態活動，希望能為地方創生注入更多活水，將年輕人留在社區。