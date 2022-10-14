警友會虎尾辦事處捐贈超帥臂盾　警員執勤防禦性、帥氣度都破表

▲雲林縣警察之友會虎尾辦事處捐贈之臂盾重量只僅1.8公斤，套在手臂上使用，防禦性與帥氣度都爆表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察之友會虎尾辦事處有鑑於日前其他縣市發生執勤遭歹徒襲擊造成殉職憾事，進行採購多功能臂式盾牌及齊眉棍等裝備，捐贈虎尾警分局並配發給派出所員警使用，虎尾警分局長廖志明今（14）日於捐贈典禮上宣示，即日起虎警將帶著配發的新式臂盾齊眉棍等裝備出勤，執行維護治安的各項工作。

虎尾警分局獲贈的臂盾是一款輕型盾牌，重量僅1.8公斤，讓警員執勤時攜帶更為方便，臂盾不但能防刀棍，甚至尖端處亦具有快速破窗等功能，可有效防禦執勤安全，更有威嚇之效。今日由警友會虎尾辦事處主任丁晏晟代表警友辦事處至虎尾分局捐贈，並表示希望臂盾能提供最完整的防護，讓警員執勤時更安全。

虎尾警分局長廖志明特地感謝警友辦事處，並表示，年底重要選舉在即，為淨化社會治安，查緝各類刑案，虎警不遺餘力，展現強力執法決心，即日起帶著新裝備上場，同仁將更有信心做好維護治安工作。

▲雲林縣警察之友會虎尾辦事處捐贈之臂盾重量只僅1.8公斤，套在手臂上使用，防禦性與帥氣度都爆表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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