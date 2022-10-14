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幫喪家付2萬靈堂棚架費　麥寮鄉代參選人涉賄選...100萬元交保

▲麥寮鄉民代表次選人8月幫喪家支付搭靈堂費用給棚架業者，遭檢舉賄選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉民代表次選人今年8月份幫喪家支付搭靈堂費用給棚架業者，遭檢舉賄選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署日前接獲檢舉，指韓姓麥寮鄉代參選人涉賄選，檢察官蔡少勳指揮台中市調查處、雲林縣調查站、台西警分局偵辦，10月13日發動搜索，並傳喚、約談韓等7人到案說明。經檢察官複訊後，認該涉案之代表候選人韓嫌涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪，諭令100萬元具保候傳。

雲林地檢署指出，今年8月份韓姓參選人知道轄區選民段女的丈夫過世，前往靈堂捻香時，向段女表示願支付靈堂棚架、花壇費用共2萬多元，段女知道韓嫌要參選鄉代，他應允支付的款項是用以約定投票權的賄選對價，仍當場同意由韓嫌支付，而段事後也如約支付2萬970元予棚架業者。

雲林地檢署說明，專案小組於10月13日前往搜索韓嫌競選辦公室，並將韓嫌及相關證人共7人帶回說明，釐清賄選案情後，韓嫌以100萬元具保候傳，其餘人等則請回。雲林地檢提到，截至今天共查獲3件涉嫌現金賄選案，2名是鄉代參選人、1名村長參選人，另還有2件禮品賄選，分別是送糕餅、香腸。

雲林地檢署強調，雲檢與警、調、政風等單位刻正積極致力於選舉查察工作，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉。並再次呼籲候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，本署對於不法犯罪，不問對象、黨派、身分，一律嚴速偵辦，期能營造乾淨之選舉環境。

►聽Podcast #我在案發現場


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