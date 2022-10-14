阿娘喂「露蜜臀」飲料妹本尊找到了　25歲闆娘仙氣正面照曝光

▲廖老大火辣飲料妹露蜜臀，本尊現身，是小港漢民店25歲李姓老闆娘。（圖／李姓老闆娘提供）

記者賴文萱／高雄報導

一名客人光顧廖老大手搖飲料店時，赫見火辣飲料妹露出害羞的「屁股蛋」，讓他眼睛不知該往哪擺，照片曝光後，引來千名老司機炸樓回應，「阿娘喂！這樣不行！我一定要親自去譴責她！快告訴我這間店在哪裡？」事實上，這位飲料妹不是店員，而是高雄一間加盟店的老闆娘，她笑說，客人照片把她拍胖了，要網友回來找她重拍，會送他免費喝飲料！

▲網狂盯下方視角，發現飲料妹「屁股蛋見客了」。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見穿著廖老大阿娘喂制服的馬尾妹，正在專心調製飲品，而下半身的屁股蛋也出來見客了，讓原PO看傻眼直呼，「生意再不好...也沒招了！」

▲▼廖老大火辣飲料妹露蜜臀，本尊現身，是25歲李姓老闆娘。（圖／李姓老闆娘提供）

記者循線找到這位飲料妹本尊，事實上，她並不是女店員，而是阿娘喂廖老大茶坊連鎖-小港漢民店的老闆娘。今年25歲的李姓老闆娘受訪時笑說，在新聞曝光之後，覺得照片把她拍胖了，她155公分、48公斤，歡迎當時拍她的客人可以回來找她重拍一張，到時候會免費請他喝飲料。

對於照片在網路爆紅，李老闆娘說，就是平常心看待，因為那就是平時自己的穿衣風格。但對於店的人氣有沒有增加？她說，現在看還不準，因為之前有網友說店在台中，所以很多人都找錯店了。

▲▼廖老大火辣飲料妹露蜜臀，本尊現身，要辦買一送一活動回饋顧客。（圖／李姓老闆娘提供）

除了加盟廖老大飲料店之外，李老闆娘還有經營自己的美睫、霧眉工作室，她說，如果家人有空幫忙顧店的話，那段時間就會去幫客人服務，不過，大家也不用緊張，她大致上都會在店裡幫忙。為了回饋大家，她也預計在10/15～10/18舉辦買一送一的活動，希望大家可以來現場光顧。

▲網友炸鍋討論。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

當時蜜臀照在網路曝光後，短短2小時就引來6千名網友朝聖，「買5杯有外送嗎」、「幫我買一杯屁股蛋撞奶 ，（咦）抱歉是青蛙蛋撞奶」、「真的沒道德，連地址都沒有，請問地址在哪裡，我幫我朋友問的」、「阿娘喂～那間店的」、「這會讓生意更慘淡吧」、「其實現在蠻多飲料店的妹子會這樣穿，不是只有這間」、「這哪家，看我不買爆她嗎」。