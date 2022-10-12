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廖老大飲料妹「下身邪惡曲線」羞見客　千人炸樓：阿娘喂買爆她

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲網狂盯下方視角，發現店員妹「屁股蛋見客了」。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

廖老大退直播圈後，陸續有加盟店陣亡或是歇業改招牌，而存活的業者乾脆降價求生，希望能帶來買氣。不過，一名客人光顧手搖飲料店時，赫見店員妹露出害羞的「屁股蛋」，讓他眼睛不知該往哪擺，照片曝光後，引來千名老司機炸樓回應，「阿娘喂！這樣不行！我一定要親自去譴責她！快告訴我這間店在哪裡？」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見穿著廖老大阿娘喂制服的馬尾妹，正在專心調製飲品，而下半身的屁股蛋也出來見客了，讓原PO看傻眼直呼，「生意再不好...也沒招了！」

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照片曝光後，短短2小時就引來6千名網友朝聖，「買5杯有外送嗎」、「幫我買一杯屁股蛋撞奶 ，（咦）抱歉是青蛙蛋撞奶」、「真的沒道德，連地址都沒有，請問地址在哪裡，我幫我朋友問的」、「阿娘喂～那間店的」、「這會讓生意更慘淡吧」、「其實現在蠻多飲料店的妹子會這樣穿，不是只有這間」、「這哪家，看我不買爆她嗎」、「這好像內湖文德路那間」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲網友炸鍋討論。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

留言串中，有網友感嘆，「蠻可憐的加盟主，台中中美街有一間大概8月中開幕，中秋節後就沒看到他有在營業了，祝賀的鳳梨彩球還掛著，60萬就這樣玩完兩個月」。

如今少了廖老大開直播加持人氣，加盟主為了拚買氣，像是嘉義「民族733店」乾脆降價求生，中杯調降5元、大杯則調降10元，以最便宜的冬瓜茶來說，中杯只要15元，「目前小店已經全面降價了，希望用更優惠的價格，讓大家可以暫時忘記品牌形象。」

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