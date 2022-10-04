廖老大加盟店「撐2個月宣布陣亡」　老闆嘆：危機就是轉機

▲ 廖老大「大里中興店」已在9月底歇業。（示意圖／記者許權毅拍攝）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大手搖飲從高峰531間加盟店，短短幾個月慘剩下120家，如今他退出直播圈，加盟店也不敵虧損，於7月底開幕的「大里中興店」已在9月底關門大吉，等於營業2個月就陣亡，引發網友感慨「倒得好...止損！」

廖老大「大里中興店」在上個月15日曾力挺喊話，「今天老大的直播提到：危機就是轉機，在目前的狀況看來，真的是一個滿特別的危機，滿新鮮也滿新奇的，我到現在還是全力支持廖老大，我還是覺得能在老大的直播學習到東西。」

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豈料2天後，「大里中興店」突然又公告，「危機就是轉機...預計9月30日前畢業，在此下台一鞠躬。」店家也強調，將轉換新品牌露面，「我只是蹲下而已，我不是趴下了，換了新的招牌，拜託大家繼續支持。」

到了9月29日，店家則PO出下台一鞠躬的貼圖，「倒數最後兩天，廖老大大里中興店營業到9/30，千言萬語說不盡，只有一聲衷心的：謝謝！」

▲加盟主歇業止損，將換其他品牌。（圖／翻攝廖老大大里中興店）



該文章曝光後，底下網友熱議「發生什麼事情啊」、「換個機會重新出發，說不定下個加盟品牌就是你創造的，前提必須有不同的產品突破，可以參考一下麻古和市場的不同之處」、「絕對是好的轉機，不要因為某老大的言論形象去影響真正努力的人，換了招牌一定支持你」、「還沒喝到」。

事實上，民進黨桃園市前議員王浩宇日前爆料，有加盟主想開記者會訴苦，卻因為「害怕廖老大」而作罷。王浩宇則嗆聲不想為難廖老大，「但自己製造的問題自己出來解決好嗎？一天做2000-3000元，人家沒有你的身價可以賠。」