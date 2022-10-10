Apple Watch 8開賣未滿月　亞馬遜首次降價逾1580元

▲Apple Watch Series 8下殺金額估逾50美元。（示意圖／蘋果）

記者高兆麟／台北報導

今年9月16日才與蘋果iPhone手機等新產品一起開賣的Apple Watch 8傳出大型購物網站降價消息，下殺金額估逾50美元（約1583元新台幣），包括41毫米和45毫米GPS型號都在降價範圍內。

據《MacRumors》披露，41毫米 GPS 鋁制 Apple Watch Series 8 銀色搭配白色運動錶帶現已上市，售價 349 美元（約11052元新台幣），與正常價格399美元（約12636元新台幣）相比少了50美元。 Midnight 和 (PRODUCT)RED 版本目前也以 349 美元的折扣價提供，但某些配置仍將保持在 399 美元的正常價格。

特別的是，蘋果現在要求用戶在購買時選擇 S/M 或 M/L 運動錶帶，而不是包括兩種尺寸的錶帶。

喜歡更大尺寸 Apple Watch 的用戶在特定 45 毫米 GPS 鋁制 Apple Watch Series 8 型號（例如 Starlight with Starlight Sport Band）上可獲得類似的 50 美元折扣， 將價格從 429美元約13586元新台幣）起降至 379美元（約12003元新台幣） 。 帶有 M/L 運動錶帶的銀色和PRODUCT RED 版本預料也在降價的範圍內。