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荷蘭公主被罪犯盯上！大學宿舍恐淪襲擊目標　急搬回宮行動受限

▲▼警方在罪犯的通訊中發現王儲阿瑪麗亞和首相呂特的名字，擔心罪犯可能會襲擊或綁架公主，因此要求阿瑪麗亞公主搬回宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在罪犯的通訊中發現王儲阿瑪麗亞和首相呂特的名字，擔心罪犯可能會襲擊或綁架公主，因此要求阿瑪麗亞公主搬回宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

荷蘭王儲阿瑪麗亞公主（Catharina-Amalia）因可能成為罪犯目標，被迫從阿姆斯特丹的學生公寓搬回王宮，行動受到限制。王室對王儲安全受威脅一事極為重視，而司法暨安全部則保證會日夜確保公主安全。

綜合外媒報導，18歲的阿瑪麗亞公主自9月便開始在阿姆斯特丹大學攻讀政治、心理、法學和經濟學學士學位，並與同學一同在當地合租一個公寓。然而警方最近在罪犯的通訊中，發現阿瑪麗亞和首相呂特（Mark Rutte）的名字，擔心罪犯可能會襲擊或綁架公主，因此要求阿瑪麗亞公主搬回宮殿居住。

報導稱，如今阿瑪麗亞公主已搬回海牙的豪斯登堡宮（Huis ten Bosch），王室也為了其安全著想，加強宮內保安，導致阿瑪麗亞公主無法自由活動。荷蘭王室成員過去甚少公開談及王室的保安議題，但國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）出訪瑞典時提到，這是一個「非常艱難的情況」。

王后馬克西瑪（Queen Maxima）則含淚表示，阿瑪麗亞現在「幾乎不能離開宮殿」，「她再也不能住在阿姆斯特丹，也無法外出。這對她的生活造成了巨大影響，她不能和其他學生一樣在學校過學生生活，看到自己孩子的生活變成這樣讓我非常難過。阿瑪麗亞現在還能去上大學，但也只是僅此而已」。

荷蘭首相呂特表示，這是一個「可怕的情況」，而他也對此深感擔心。而司法暨安全部長耶史格茲-澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）則在推特指出，「我保證安全單位會日夜確保公主的安全。」

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