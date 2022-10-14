最新民調：蔡培慧落後許淑華5個百分點　近五成南投人認同換人做做看

▲南投縣長參選人蔡培慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

中華亞太菁英交流協會14日公布南投縣長最新民調，民進黨參選人蔡培慧獲得32.3％、國民黨參選人許淑華獲得37.3％，雙方差距僅剩5.0%；但「看好度」部分，則是由許淑華以54.4％大幅領先蔡培慧的14.4％，不過民調也顯示，48.7%南投民眾認同換人換黨做做看。

國民黨在南投執政長達17年，根據中華亞太菁英交流協會民調顯示，蔡培慧在支持度上落後許淑華5.0%，且有近五成的南投民眾認同「可以換黨換人做做看」，中華亞太菁英交流協會表示，民調數據顯示南投縣這個藍營長期執政的縣市民心思變，許淑華選情告急。

根據協會民調，目前在南投縣長選戰的支持度上，民進黨蔡培慧獲得32.3％、國民黨許淑華獲得37.3％，蔡培慧落後許淑華5.0%；其中，若是「一定會投票」的選民支持度，蔡培慧獲得39.3％的支持，僅落後許淑華0.7%。

民調顯示，進一步以地域交叉分析來看，在南投人口較多的南投市（37％比36.7％）、埔里鎮（39.9％比31.1％）、草屯鎮（38.7％比34.9％）都是蔡培慧領先；中華亞太菁英交流協會指出，曾任南投市長的許淑華，在南投市並沒有領先優勢，對許淑華而言確是警訊。

但在「看好度」部分，則是由許淑華以54.4％大幅領先蔡培慧的14.4％，中華亞太菁英交流協會分析，或許與國民黨已在南投執政長達17年的根深蒂固感受有關。但當民調進一步詢問「有人說國民黨在南投縣已經執政17年，應該換黨換人做做看」時，有48.7%認同換人換黨做做看的說法，高於蔡培慧的支持度。

協會秘書長王智盛分析，儘管蔡培慧目前仍落後，但南投「人心思變」、「政黨鬆動」，選戰還有一個多月，許淑華尚有論文引述不當、黑道背景、當八大行業股東等爭議，南投縣長選前是否會出現「黃金交叉」，取決於南投選民「民心思變」的程度。

對於政策議題，王智盛表示，有 65.6%的南投民眾支持興建連接台中高鐵到南投的輕軌、反對者只有16.1％。但持平來說，這種跨縣市的區域建設，需要中央、地方，縣市之間的合作、協調，南投民眾大幅支持，接下來就看哪位縣長候選人有能力去落實。

此次民調訪問係於2022年10月11日至10月12日進行訪問。此次成功訪問1,012位20歲以上有投票權的南投縣民眾，以南投縣住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.08%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。