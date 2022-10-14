追到手就不愛了！交往前後「態度差最多」星座男TOP4

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「明明追的時候很熱情，但在一起之後卻變得很冷淡」你的男友或前任也是屬於這種「追到手就不愛了」的類型嗎？《科技紫微網》整理出交往前後「態度差最多」星座男TOP4，快來看看自己的男友有沒有上榜！

▲覺得男友追到手後就變冷淡了嗎？快看有沒有上榜。（示意圖／CFP）



獅子男

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本身征服慾爆棚的獅子男，在追求的時候，絕對是最狂最猛的那種，只要鎖定目標，就是要追到手，不過當他追到手之後，就會覺得對方的吸引力下降，態度會明顯變冷淡很多，畢竟他本質是隻傲嬌的獅子，愛面子的他，會用冷淡的態度來挽回面子，重新奪回感情中的主動權。

雙子男

熱愛新鮮感的雙子男，只要沒有新鮮感就容易覺得無聊，在曖昧期他充滿想瞭解你的慾望，會全心全意的看著你，但是確定關係之後，他就會恢復本性，除了感情之外，他還有朋友、工作、生活要顧，對你的注意力會慢慢分散，雖然你對他來說很迷人，但是是有時間限制的。

天秤男

很會討女孩子開心的天秤男，其實很容易追到女生，即使他沒有那麼喜歡對方，也會覺得可以追追看，追到了再說，不過常常會發生一個問題，就是追到手後發現不適合自己，但他又不好意思直接說出口，所以就會使出「搞失蹤、不回訊息」這些手段，希望對方可以識相一點，自己離開。

雙魚男

雙魚男喜歡一個人的時候，容易會幫對方套上濾鏡，什麼缺點都變成了優點，會覺得對方就是自己心目中的女神，但是真正在一起之後，濾鏡慢慢退去，他才發現原來對方根本就不是他幻想的那樣，怎麼會缺點這麼多，這種幻想破滅的落差感，讓他開始懷疑自己的選擇，只好冷處理這段感情。