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輪到你加薪！　5星座年底財運事業超旺

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲5星座要發了。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

加薪了！塔羅牌老師艾菲爾11日在臉書表示，天時地利人和！天蠍座、天秤座、雙子座、水瓶座和牡羊座財運事業越到年底越暢旺。

第五名：牡羊座

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年底前，逆行火星使白羊座的能量滿溢，工作方面，你比以往更加充滿活力，你總是能夠順利解決工作上的挑戰，並且屢屢創造佳績、推進新穎的項目。

面對工作不畏艱難又熱情的模樣，連帶也鼓舞著你的同事，引領工作團隊都進入絕佳狀態。金錢方面，新月日食在你的資源宮位，你很容易獲得來自他人贈與的財產，像是投資紅利、業績獎金、佣金版稅的部分，也有機會還清負債。

這段時間，盡情享受你的工作，日後它會以你不曾預料的方式為你送上大禮！而你用在工作上的心力，也會化作實際的金錢成果，讓你體會到辛勤耕耘的美好。

第四名：水瓶座

年底前，新月日食在水瓶座的事業宮位，加上逆行火星在創意宮位的力量，工作方面，為你帶來靈感與源源不絕的創意。如果你從事以創作為主的工作，這段時期是你累積過往能量、展示想法與獲得成果的時刻，而這個成果也會體現為升官加薪、嶄新的工作機會與合作資源。

如果新的邀約上門，不要一下就拒絕，或是檢視過去未被採納的提案或創意，你會對此產生新的想法。而這些邀約以及創意提案，很有可能為你帶來你未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金和獲得創業的資源與資金。

▼雙子座年底事業將推上高峰。（示意圖）

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

第三名：雙子座

年底前，新月日食在雙子座的工作宮位，這是一個讓你發光發熱的絕佳時機。如果你是服務於公司行號，過往你所累積的工作實力與能言善道的溝通能力，將會將你的事業推上高峰，也許是以項目完美收官結案，成功救援他人的形式來展示，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。

建議你這段期間，繼續保持你的在職場上的行事風格，直到機會來臨，因為你永遠都不知道會有一份怎麼樣的禮物送到你的面前。當時機對了，儘管登上屬於你的舞台吧！

第二名：天秤座

年底前，新月日食與滿月日食的能量，分別在天秤座的財帛宮位以及資源宮位，這組屬於金錢的能量，貫穿你從現在到年底的財運，你過往的正財收入與偏財會有不小進帳，完美完成項目的工資加薪，有可能隨意走在路上都能撿到錢，投資已久的項目大開紅盤，友人歸還一筆為數不小的欠款，他人饋贈你的精品禮物，抽獎活動頻頻中獎。

這段時期，在財運向你叩門之前，請繼續學習進修，提升你的生財技能，並且培養你金錢間的好關係，未來你會感激現在你做的所有努力！

第一名：天蠍座

年底前，新月日食發生在天蠍座的命宮，加上吉星金星同時也在這裡，工作方面，你有機會重拾工作熱情，找回對原本工作的初衷，或是有機會調動到其他單位，引領你用不同以及更寬廣的角度，來看待讓你覺得已經有些倦怠的工作。或者近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位，或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。

無論是從現在開始，你可以回頭檢視過往的工作成果，你從中得到了什麼？未來想要創造什麼樣的工作生涯？諸如此類的問題不妨都思考一下，當屬於你蛻變的時機到了，你就知道該往哪個方向前進！

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