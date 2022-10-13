「超強運3生肖」10月中旬後旺到爆！　好運包圍、事業一飛衝天

▲10月進入中下旬，大家都希望自己能好運連連。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

10月份已經過了三分之一，氣候明顯轉涼，而來到中下旬，《搜狐網》運勢專欄點名了包括豬、龍、兔三個生肖，在10月14日開始，將會被好運包圍，事業節節高升。

生肖豬

屬豬的朋友，總是能夠積極樂觀的面對生活，無論遭遇到多大的壓力，都能充滿陽光的應對，因為他們相信自己一定能走出陰霾迎向陽光。屬豬的人，10月14日開始，好運便會接踵而來，運勢也開始不斷攀升，只要能夠堅持下去，努力拼搏，始終保持正向心態，就會展現出美好的結果，實力受到認可。

生肖龍

屬龍的朋友，天生懂得把握機會，嚴謹待事，從來不會放過任何出現的機會，而且會主動爭取自己想要的東西，給自身帶來更大的價值。屬龍的人，10月14日開始，運勢命理順行，佛光普照，只要能夠不斷努力，積極付出，就能延續好運，相信接下來屬龍的你會喜事圍繞，生活富足又美滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖兔

別看屬兔的朋友看起來小巧柔弱，他們頭腦十分靈光，勤於思考，懂得舉一反三，就算是艱難的事，也不會輕易束縛他們的腳步，並且更加容易獲得貴人的青睞。屬兔的人，從10月14日開始，運勢將大爆棚，能夠獲得好運包圍，請把握機會，爭取更大的進步，財富自然也會獲得豐收。