國會暴動案調委會全數通過「發傳票」　川普罵：敗類分裂國家

▲美國眾議院特別委員會13日召開第9場公開聽證會，調查2021年1月6日美國國會大廈襲擊案。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國會暴動案調查委員會在13日舉行第九場聽證會，以9票贊成0票反對，全數通過傳喚前總統川普到眾議院進行宣誓並提供證詞，傳票預計在幾日內送出。川普則在他自創的社交平台Truth Social上回應，拖到中期選舉前才提出傳喚，「委員會就是敗類（Bust），他們只會分裂我們的國家。」

據《路透社》報導，委員會透過曾在川普執政時任職的共和黨員證詞以及特勤局提供的新證據，證明川普在2020年選舉結果公布前就計畫要否認他的敗選，並且坐視數千名支持者衝進國會大廈而未阻止。

主席湯普森（Bennie Thompson）指出，傳喚前總統是一件嚴肅的事情，但對美國未來民主至關重要，「他必須負責任，他必須為那些冒著生命危險保衛我們的警察負責。」

副主席錢尼（Liz Cheney）也警告，如果沒有對此問責，打擊民主的暴動未來將會重演。

對此，川普在他自創的社交平台Truth Social上回應，委員會拖到中期選舉前才提出傳喚，「為什麼他們一定要等到最後一次聽證會才要求我作證？因為委員會就是敗類（Bust），他們只會分裂我們的國家。」

一年多來，特別委員會一直在調查這起導致140多名警察受傷、數人死亡的國會大廈襲擊案，採訪了1000多名的目擊者，其中包括川普的子女、助理、官員。目前已有880多人因涉嫌暴力被捕，400多人認罪。據了解，川普若不出席，恐面臨刑事訴訟。