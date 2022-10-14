為節稅10萬扶養姪子...年薪千萬竹科法務長花百萬告官　慘吞8連敗

▲台中洪姓女子年收千萬，報稅時列報扶養3名姪子，節稅10萬餘元，被國稅局通知洪女不得跳過扶養順序，認列姪子為被扶養人，須補繳稅額。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台中報導

苗栗一名年薪高達1425萬餘元的洪姓女子，在報稅時列報扶養3姪子，被國稅局認定不符規定，須補稅10萬餘元。洪女不服，多年來數度提起行政訴訟抗稅，台中高等行政法院法官認為，洪女與姪子分隔2地居住，並無「同居一家」，且姪子的父母有財力扶養孩子，洪女若要跳過扶養順序，應舉證姪子的父母無扶養能力，判洪女敗訴，全案定讞。

洪女是知名半導體大廠的法務長 ，本身也有律師執照，她繳納2016年到2019年這4年的所得稅時，每年都因為列報扶養3名姪子失敗而提出行政訴訟，但都敗訴，四案全部上訴最高行政法院也被駁回，等於八度打官司抗稅，但結果卻是八連敗，光律師費恐怕已超過百萬。

而洪女申報2019年度綜合所得稅時，再度列報扶養父母和3名姪子，免稅額共616,000元，經國稅局初查結果，姪子3人仍未符合可列報受扶養親屬規定，不准認列，依洪女綜合所得額為14,284,670元，應補徵納稅額105,600元。

洪女不服循序提起復查、訴願，仍遭財政部駁回，遂提起行政訴訟。洪女認為，民法規定履行義務順序，並沒有禁止順序在後面的扶養義務人，越過順序在前的義務人，因此她提供經濟扶養無謀生能力的姪子，就是「扶養」。

洪女表示，雖然她住苗栗、在新竹工作，姪子住在台中，但現在交通、通訊發達，她搭高鐵只要24分鐘就可從新竹抵達台中見孩子，從苗票出發更是只要17分鐘，20分鐘左右的車程不會阻礙她和孩子經營共同生活。

台中高等行政法院認為，一家戶由收入較高者申報扶養，明顯可以節稅，若人人都可以任意將他人受扶養人轉由自己申報「扶養親屬免稅額」，國家稅收會有短少的風險。尤其洪女為高所得，適用較高之累進稅率，此案若由洪女申報成功，可節省105,600元，若由父母申報，則只能退稅額3,577元。

法官指出，洪女並無和姪子同居，並不具備「已永久共同生活為目的同居一家」的條件。姪子由父母照顧，當時分別就讀國小、國中，也不會因為姑姑經常關心，就萌生離開父母、改願與姑姑永久共同生活的意願。且母親2019年度有各類所得總額合計912,317元，並擔任醫事檢驗所負責人，具有相當收入，而父親雖然未報所得，但正值49歲壯年，想來也有相當工作能力，父母並非無法扶養，駁回洪女上訴，全案定讞，洪女還是要補稅。