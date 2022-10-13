硬上傳播妹害墜樓亡...當街被呼巴掌公審　下跪男一審判決結果曝

▲賴男性侵張女導致其墜樓身亡，事後遭張女的梁姓前男友等人私刑下跪道歉。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名賴姓男子今年3月前往KTV歡唱，找來張姓傳播妹陪唱，並將喝得泥醉的張女帶到汽車旅館性侵得逞，張女事後心有不甘墜樓身亡，張女的梁姓前男友等人揪出賴男，眾人圍毆後逼賴在人行道下跪道歉、自首，並將影片上傳網路公審。檢方認為，張女患有思覺失調症、妄想症，有多次就醫、取藥之紀錄，難以認定是否出於遭性侵羞忿因而墜樓身亡，依趁機性交罪起訴賴男。賴男犯後坦認犯行，也與家屬和解，台中地院一審依趁機性交罪判決賴男有期徒刑2年、緩刑5年。

檢方調查，賴男在今年3月20日凌晨前往KTV消費，透過傳播經紀人叫來張姓傳播妹到場坐檯陪酒，賴男見張女酒醉、意識不清，竟藉詞要送泥醉的張女回家，將張女帶到汽車旅館性侵得逞。

▲張女生前時常在IG分享自己的身材、刺青及抖音影片，擁有數千名粉絲追蹤。（圖／資料照片）



張女清醒後，發現自己在旅館且全身赤裸、遭到性侵，立刻聯絡經紀人，經紀人告訴賴男，願以收取和解金方式解決這次糾紛，雙方就和解金額獲取共識後，各自搭車離開旅館。張女搭車回家後因心情鬱悶，向友人哭訴過往經歷及遭性侵之事後，晚間7時許在住處墜樓身亡。

張女的梁姓男友認為，女友是被賴男性侵害羞愧而亡，夥同友人共9人，21日當街將賴男打得全身是傷，逼賴男承諾「一定到靈堂道歉，我會自首」，將影片上傳網路公審。

▲檢方認為證據不足以顯示張女係因遭賴男性侵出於羞忿、尋短身亡，法院也認同此觀點，判賴男有期徒刑2年、緩刑4年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

檢方調查發現，張女向友人哭訴時，仍抱持息事寧人、不願追究之態度，並無因此情緒激動或崩潰，或有因遭賴男性侵而出現深感羞忿之表現。另，張女患有思覺失調症、妄想症、雙極性情感異常、鬱型、非器質性睡眠障礙等精神疾病，先前已有輕生行為，證據不足以顯示張女係因遭賴男性侵出於羞忿、尋短身亡，僅依乘機性交罪將賴起訴。

台中地院法官也認同檢方觀點，加上賴男坦承犯行，並與死者家屬達成和解，最終依趁機性交罪判賴男有期徒刑2年、緩刑5年，並應提供240小時義務勞務、且應接受地檢署舉辦的法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。可上訴。