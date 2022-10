醫院電梯下墜病患「頭朝下」墜落亡　17秒驚悚影片曝光

記者黃翊婷/綜合報導

印度8日發生一起驚悚的電梯下墜事件,一名男病患躺在擔架上,被2名醫護人員推入電梯中,沒想到人還未完全進入,醫院的電梯突然故障下墜,病患便以頭朝下的姿勢墜落,最終導致死亡。

▲病患連人帶擔架墜落,路過的女子試圖幫忙拉住。(圖/翻攝自推特/rupin1992)

根據《Youthistaan》報導,影片中的男病患意識不清地躺在擔架上,2名醫護人員分別從前後推著擔架進入電梯,沒想到後方的醫護尚未進到電梯裡面,電梯突然故障並急速下墜,他嚇了一跳想要拉住擔架,一旁路過的女子也趕緊上前幫忙,無奈還是沒有成功,2人只能眼睜睜看著病患以頭朝下的姿勢墜落。

這段17秒的驚險影片在網路上傳開,雖然相關報導中並未提及病患的身分、詳細事發地點,但還是引起印度網友關注,就連IPS(印度警察局)官員也在推特分享這段影片,並留言祈禱病患和醫護人員平安。不過,有其他外媒報導,該名病患最終猝死在電梯內。

Ye kaise hua ?????????????????????



Pray that the patient and staff are safe ?



Unsafe #Elevator pic.twitter.com/wF9k3DPlz0