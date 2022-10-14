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又有馬國女子在台灣被殺　大馬網友怒罵「台魔殺人」：已經3人了

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲馬國女大生在台灣被殺「非首次」，大馬網友怒罵「又是台魔殺人」。（圖／翻攝自當事人IG）

記者趙蔡州／綜合報導

24歲蔡姓女大生從馬國來台讀書，不料13日被發現陳屍在租屋處，疑遭陳姓男網友勒斃，消息震驚社會。其實馬來西亞學生到台灣讀書，卻不幸遭人殺害的事件已非首次，2020年在台南才發生長榮大學馬國鍾姓女大生遭人性侵殺害，如今又發生類似命案，讓不少大馬網友相當憤怒。

陳嫌13日士林公寓殺害蔡女後，返回新北鶯歌住處輕生，但被家人及時報警救回，清醒後向院方坦承殺人。警方接獲院方轉報後，立刻趕到士林公寓搜索，經房東協助入內，發現蔡女明顯死亡，屍體已有屍斑，而且脖子有瘀傷，疑似是遭勒斃，因此立即封鎖現場、通知鑑識人員採證。

警方調查，24歲蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生，住在士林大東路某公寓的出租雅房。從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，有許多不同風格的拍攝作品，約有千名粉絲追蹤，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞影片。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲馬來西亞學生在台灣讀書卻遭人殺害，類似事件已非首次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其實馬來西亞學生到台灣讀書，不幸遭人殺害的事件已非首次。一名24歲馬國籍鍾姓女子2020年在台南長榮大學攻讀學士學位，2020年10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭人擄走性侵後殺害，被棄屍於高雄阿蓮山區，悲哀的是她就是覺得「台灣很安全」，才會選擇到台灣讀書，不料卻魂斷異鄉。

另外還有一名馬國籍鄧姓女子畢業後選擇在台灣工作，不料2020年1月6日疑似因感情糾紛，遭對門鄰居45歲林姓男子殺害，遺體被肢解成5塊後棄屍到基隆山區。鄧女表哥發現聯絡不到人報警求助，警方多日搜索後才找到鄧女遺體，而林嫌早在殺人後不久就自殺身亡，真正犯案動機成謎。

如今又有馬國女子在台灣遇害，消息傳回馬來西亞後，引起不少該國網友憤怒，許多人在新聞下方留言「又有台魔殺死我國的女子」、「自殺＝有悔意＝可教化」、「為什麼那麼多人跑去台灣千里送人頭呢」、「你才懂什麼叫鬼島」、「在台灣，謀殺案最後兇手表示有悔意，都是可教化啦」、「己經是第3個大馬女生在台灣被殺，好可怕」。

▼馬來西亞籍蔡姓女大生在台灣遇害，引起不少大馬網友憤怒。（圖／翻攝自臉書）

▲▼馬國女大生在台被殺「非首次」　大馬網友怒了：又有台魔殺我國女子。（圖／翻攝自臉書）

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