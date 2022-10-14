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輸美蝴蝶蘭帶「雜草」遭退　蘭協：做好源頭管理避免影響出口

記者林悅／台南報導

台灣輸美蝴蝶蘭花，因介質被檢出「雜草」，傳有20多貨櫃遭退櫃，財團法人台灣蘭花產銷協會書長曾俊弼指出，業者加強源頭管理力度，政府爭取輸美蘭花停權懲處權由台灣主導，以有效掌握蘭花輸美流程，避免業者損失擴大是當務之急。

▲財團法人台灣蘭花產銷協會書長曾俊弼指出，業者加強源頭管理力度，政府爭取輸美蘭花停權懲處權由台灣主導，以有效掌握蘭花輸美流程，避免業者損失擴大是當務之急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財團法人台灣蘭花產銷協會書長曾俊弼指出，業者加強源頭管理力度，政府爭取輸美蘭花停權懲處權由台灣主導，以有效掌握蘭花輸美流程，避免業者損失擴大是當務之急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農委會收到美方通知，輸美蘭花附帶的介質中有「雜草」，疑似是蕨類孢子，這也是台灣蝴蝶蘭首度被美方檢出雜草，財團法人台灣蘭花產銷協會書長曾俊弼指出，台灣蘭花外銷種苗最早是「裸根」，但裸根存活率不到6成，恢復期也長，重種需要時間恢復才能再開花，約需2-3個月時間，像裸根輸美，到美國後還要用當地的材料重種恢復，這樣成本很高，所以需要空運來節省時間與成本。

▲財團法人台灣蘭花產銷協會書長曾俊弼指出，業者加強源頭管理力度，政府爭取輸美蘭花停權懲處權由台灣主導，以有效掌握蘭花輸美流程，避免業者損失擴大是當務之急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾俊弼說：「後來我們改以水草當作介質，2004年與美國協商後就可以整盆進口，存活率98％以上，幾乎百分之百，有了介質及養分後，就以以貨櫃出口，例如2個月到美，只要一周時間就可恢復，成本又是空運10分之一，周轉率高，所以台灣是全球第1家可以整盆蘭花輸美的國家，但相對的美國也有嚴格軟硬體規格的檢疫要求，從2004-2022年近20年，美國是台灣蘭花非常大的市場。」

曾俊弼說，到2022年7月間，美國對其他國家採檢疫時，就發現有雜草情事，台灣又是輸美最大的國家，當然美國會加大對台灣花的檢疫工作，結果一查台灣也有「雜草」，美國的處理方式只有2種，一是銷毀，一是退櫃，我們業者選擇櫃，因一櫃蘭花價值3、4百萬元，這可能是20年來我們業者都沒有特別注意雜草這個問題所導致，目前業者需要做到出口百分之百沒有雜草，幸好雜草肉眼看得見，業者應可以避免再發生雜草問題。但業者要開始重視整體運送環境管理、生產排程及落實源頭管理。

▲財團法人台灣蘭花產銷協會書長曾俊弼指出，業者加強源頭管理力度，政府爭取輸美蘭花停權懲處權由台灣主導，以有效掌握蘭花輸美流程，避免業者損失擴大是當務之急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾俊弼指出，我們使用的介質水草，智利約6成、大陸約4成，但無論來源如何，到業者這一定要做好源頭管理，例如水草消毒防疫，業者要先做好自我管理相關承諾，接下來由政府與美方談判，爭取違規停權的權利由台灣政府主導，這樣無論停權、限期改限、復權的期程我們可以掌握，這樣無論業者或客戶都可以確認期程，外銷後續推動就可以比較順暢，否則一旦由美方主導，變成期程時間都不確定，連客戶何時會收到貨都不確定，這樣影響衝擊相當大，所以短期業者加強落實自我管理一定要做好，接下來就由政府去幫業者爭取權益。

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