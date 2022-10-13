男友3分鐘噴了「自卑不敢壞壞」　妹子崩潰！性愛密碼曝光：贏50%人

▲男友激戰3分鐘就結束了，開始感到很自卑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「我快受不了了！」一名妹子抱怨，男友壞壞最久可維持20分鐘，殊不知某天他3分鐘就子孫見客，從此開始感到自卑，也不願意碰原PO，而原PO最近只能靠情趣用品洩慾，如今她也凍抹條了，「各位該怎麼辦呢？」事實上，泌尿科名醫程威銘曾指出，據統計，大多數人射精時間僅5分鐘。

一名女網友在Dcard難過表示，以往與男友人與人的連結時，「口X基本上5至10分鐘就會出來，但壞壞的時候...最長也就20分鐘。」怎料，男友體力從上個月突然變了，「不到3分鐘就出來後」，甚至變得非常自卑，「到現在都沒跟我壞壞過。」

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對此，原PO哀號求助，「最近都只能用玩具的我...也快受不了了，請問各位該怎麼辦呢？」

該文章曝光後，釣出一票老司機驚呼，「表示你抓到他射的點了，抓不到，讓他一小時不出來也很正常」、「我被口X過一小時半沒射，女生都生氣了，是認真口X的」、「口X一小時是什麼神人」、「5到10分鐘到底怎麼做到的，求教學」。

也有網友認真回應，「我偶爾也會很快就射，自己觀察和熬夜、運動、飲食有關，有時候狀態就是比較差，這很正常的啦，好比競技比賽的選手，也沒辦法每次都100%發揮實力」、「之前20分，上個月降至3分，有沒有可能是他睡眠不足？或是前戲做太多或是沒戴套呢？」「我覺得不一定欸，要看當時的心理狀態跟生理狀態，才一次3分鐘還好啦」。

▲統計每3名男性中就有1人早洩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



到底在床上激戰多久，才代表勇猛剛硬？北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘曾在《可樂研究社》頻道中解釋何謂早洩，他指出，統計每3名男性中就有1人早洩，文獻更表明75%男性可能都有此困擾。

程威銘也強調，並非「時間早」就是早洩，醫學定義上必須包含3條件，其一為進行活塞運動持續時間小於1分鐘；加上有射精衝動時無法控制，若能藉由「停下來」緩解性衝動，待感覺消退再繼續，就不符合早洩定義。

第3點則為伴侶滿意度而定，程威銘說，就算射精時間快、無法控制，但若前戲做很好，讓另一半享受快樂高潮，也不符合早洩定義，同時符合上述3個定義才算是早洩患者。

最後程威銘也說明，正常射精可分為洩精期、排出期及高潮期，然而根據統計，大多數人射精時間僅5分鐘，若性愛過程已達6至7分鐘，其實已贏過50%以上的人。

除了上述醫學定義外，民眾們也可透過國際上通用的早洩診斷自我檢查，回答各項問題統計，如果超過8分，代表可能是早洩病人，建議盡早至泌尿科門診檢查治療。

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