烏俄戰火燒到衛生紙！全球供應鏈受衝擊　「變薄變貴」恐再掀亂象

▲全球衛生紙供應鏈被烏俄戰火波及，導致衛生紙未來將更薄更貴。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯2月入侵烏克蘭，引發全球能源與糧食危機，就連衛生紙供應也受到衝擊。今年3月，俄羅斯禁止出口國內樺木，以報復歐美就特別軍事行動實施的制裁，讓被疫情影響供應鏈的衛生紙廠商雪上加霜，而這種連鎖效應將導致全球的衛生紙變得更薄、更貴。

據彭博社報導，自疫情開始以來，恐慌的消費者在面臨前所未有的封鎖時，爭相搶購衛生紙與其他家庭用品，導致港口陷入混亂，也嚴重搞亂了市場。在烏俄戰爭爆發後，俄羅斯為報復歐美祭出的經濟制裁，禁止國內的樺木出口到國外，讓衛生紙供應鏈頓失80萬至120萬噸紙漿，原料價格也飆漲了45%。

樺木木材中的短纖維能讓衛生產品變得更加柔軟，因此深受消費者歡迎，然而目前樺木原料短缺的情況日益嚴重，讓歐洲的生產商備感緊張，而造紙生產商也不得不轉移陣地，尋找其他供應來源。儘管如此，總部設在芬蘭赫爾辛基的PTT研究所指出，「國外對於木材的需求依舊沒有得到緩解。」

桑坦德銀行（Santander）分析師認為，紙漿市場在2023年下旬以前會持續緊張，直到智利和烏拉圭明年發貨後，價格才會逐漸下降。芬蘭生產商斯道拉恩索（Stora Enso）表示，因應來自俄羅斯的資源日益減少，該公司被迫改用長纖維紙漿造紙，「雖然這種衛生紙的柔軟度較差，價格也更高，但紙張會更結實」。

紙張生產商表示，由於紙漿和能源成本飆升，他們的利潤已嚴重受到影響。衛生紙生產商Metsa Tissue警告，該公司可能會進一步減產；而瑞典衛生用品公司愛適瑞（Essity）則指出，他們將提高產品價格，並徵收能源附加費。