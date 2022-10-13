日防衛大臣：北韓已取得核武小型化技術　飛彈掛載核彈頭能攻擊日本

▲北韓4日試射飛彈貫穿日本上空，恐怕技術上已具備將核武小型化、彈頭化的能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）頻頻透過試射導彈證明核武配置運用能力，4日試射中程彈道飛彈「火星-12型」時的射程更達4600公里，一路貫穿日本上空。對此，日本防衛大臣濱田靖一今（13）日在會議上表示，日本認為北韓導彈技術高速發展，核武發展甚至已達到小型化、彈頭化技術，射程範圍涵蓋日本的彈道飛彈可成功掛載核武器。

根據日媒《日經新聞》，日本眾議院外務委員會等3個委員會13日召開聯合審查會，濱田靖一在會議上坦言，由於北韓導彈技術飛快發展，尤其北韓已研發出極超音速飛彈、或是能任意變換飛行軌道的導彈，因此未來在偵測、攔截北韓飛彈上將變得更加困難，「北韓已實現核武小型化、彈頭化，該技術適用於將核武器搭載在射程範圍涵蓋日本的彈道飛彈上。」

日本參議院外交防衛委員會則認為，北韓已完成實施第7次核試驗的事前準備工作。

據悉，北韓昨（12）日又從平安南道价川市試射2枚長程戰略巡弋飛彈，其最高領導人金正恩在視察時更表達高度滿意，該枚飛彈成功擊中西海（黃海）距離2000公里外的目標物，官媒聲稱北韓具有將戰術核武運用在巡弋飛彈上的能力。