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烏克蘭募款「1天瘋湧3億」　擬買自殺無人機！反制俄軍轟炸

▲▼俄軍透過導彈和無人機攻擊烏克蘭札波羅熱的公寓與基礎設施。（圖／路透）

▲俄軍發動導彈和無人機，攻擊烏克蘭札波羅熱的公寓與基礎設施。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯10日發動新一輪猛烈攻擊後，烏克蘭民間組織發起群眾募資，竟在24小時內籌措到960萬美元（約新台幣3億元），主辦單位表示將把款項用於支援軍隊購買該國廠商自行研發生產的「RAM II」神風式自殺無人機（kamikaze drones）。

共同發起人普里圖拉（Serhiy Prytula）表示，他們預計購買50架「RAM II」及3座無人機控制站，每一架機上都會裝備3公斤炸藥，「他們想要嚇唬我們，但我們更團結了。要記住，永遠不要激怒烏克蘭人。永遠不要。人們為了復仇而捐款，所以我們要確保復仇成功。」

另一名共同發起人斯特南科（Serhii Sternenko）說，「群眾募資讓我們的防衛更強大，我們人民協助烏克蘭軍隊，但仍需要盟友提供更多武器，以阻止俄羅斯每天都在歐洲國家犯下的種族滅絕恐怖罪行」。

《衛報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基11日透過視訊，向七大工業國組織（G7）領袖們表示，俄軍過去2天使用各式彈藥攻擊烏克蘭城市，造成20人死亡。他呼籲西方提供更優良的防空系統，因為該國情報機構認為，莫斯科已經訂購2400架伊朗製造的Shahed-136自殺無人機。

伊朗製的Shahed-136自殺無人機，宣稱飛行距離長達1000公里，雖然速度緩慢、引擎聲音很大，不過大批發射時很難擊落。而烏克蘭製的Ram II飛行距離僅30公里，但被證明在戰場上仍能發揮功效。

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