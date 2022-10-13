　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

深耕文化資產教育　馬鳴山五年千歲五年大科發行教材

▲2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

馬鳴山五年千歲大科儀式參與範圍北起彰化、南至臺南，高達500個以上自然聚落參與，儀式包含香庄請王、進香、水邊迎送王、三朝清醮等，是重要的無形文化資產與王爺信仰。今年為深化信眾與學童對於五年千歲文化的認識，特別編輯出版「五年千歲文化資產教材」，將於五年大科期間出版，提供國小課程使用。

馬鳴山鎮安宮五年千歲五年大科將從農曆九月初展開，農曆十月進入最高潮，整整一個月熱鬧非凡。五年大科大約有500個自然聚落前來參與盛事，但因時間長與分佈廣闊，廟方與信眾都難以掌握全貌，故此次特別與隨香地圖及臺灣宗教與民俗文化平臺合作，在每一個前來請王的香庄神轎上安裝GPS，提供即時位置與路線觀察相關動態，除提供信眾最新香庄資訊外，也可提供學術單位後續分析研究之用。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與，外出子弟返鄉支持信仰文化。另也特別出版「馬鳴山五年千歲文化小百科」一書，由長期觀察五年千歲文化的政治大學洪瑩發博士與知名民俗影像紀錄李永倫圖文合作，也將提供給各香庄與國小，作為社會大眾認識五年千歲文化的入門書籍。

馬鳴山五年千歲文化發展協會理事長陳良政也說明，希望透過教材研發，配合學校鄉土課程，讓學童更認識地方文化，而教材也將不是一次性出版，將配合後續成立的五年千歲文化中心網站與香庄資料庫，將教材與香庄影像資料，透過數位資料庫進行整合，將最新與最豐富的資源，提供給各級任教師使用，作為重要教育推廣工具，共同推廣臺灣重要民俗文化資產。

馬鳴山鎮安宮說明，今年五年大科最盛大儀式即是在農曆十月最後三日的三朝祈安清醮，除褒忠、東勢兩鄉居民參與之外，最後一日各香庄也會在其聚落進行犒軍與贊普等相關儀式，為五年大科畫下完美句點。因其民俗文化之重要性，臺灣政治大學華人宗教研究中心師生將組隊前來紀錄，並預計有來自日本慶應大學、馬來西亞等地的學者前來參訪，足見五年千歲獲得臺灣與國際學界之關注。

▲2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林百餘甲農田無水灌溉　恐被迫休耕至2023年底　

►臭歸剛欸！誇張運豬車屎尿一路瀉　雲林民眾怒PO網：已經N年了！

►雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

►隨機攻擊事件頻傳　臺西警獲專利武器「月牙棒」防護值暴增

►最接近天空的咖啡　「2022台灣咖啡節」古坑東璧山莊揭開序幕

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
《大學生》班底爆雙面女　奎丁親曝新人真實狀況
劉雨柔離婚2周激瘦4公斤　辣照豐滿北半球爆出
新北男中11刀慘死「非他殺」　高大成解析關鍵
可寄杯、冷熱互換！超商「解封優惠」大杯美式下殺25元
施暴警現身道歉！願賠10萬...雙方調解破局　無辜男要求汰除
國門解封「再發振興券」？　政院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「潮!記 藝 駛」特展AR互動體驗　未展先轟動

全鄉運動會選手之夜人潮眾多　5歲童走失里港暖警助尋家人

長榮中學觀光事業科能文能武　餐飲大賽銅牌、國武術聯賽金牌

深耕文化資產教育　馬鳴山五年千歲五年大科發行教材

17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

「台東慢食節─很香餐桌」　40組廚人施展香料魔法

瞭解木雕作品價值+保存　屏東執行分署向傳統木雕大師蔡明海請益

「加薪五個月後每個月扣一萬」　勞方申訴調解不成反被告　

謝龍介宣傳車2度違規停車　邱莉莉：不要帶頭違法敗壞選風

埔榮線上宣導病人自主權立法　助長輩和家人為生命超前部署

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

「潮!記 藝 駛」特展AR互動體驗　未展先轟動

全鄉運動會選手之夜人潮眾多　5歲童走失里港暖警助尋家人

長榮中學觀光事業科能文能武　餐飲大賽銅牌、國武術聯賽金牌

深耕文化資產教育　馬鳴山五年千歲五年大科發行教材

17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

「台東慢食節─很香餐桌」　40組廚人施展香料魔法

瞭解木雕作品價值+保存　屏東執行分署向傳統木雕大師蔡明海請益

「加薪五個月後每個月扣一萬」　勞方申訴調解不成反被告　

謝龍介宣傳車2度違規停車　邱莉莉：不要帶頭違法敗壞選風

埔榮線上宣導病人自主權立法　助長輩和家人為生命超前部署

鍾東錦質疑「我殺了誰？」　王婉諭貼判決書︰忘記了還是怕想起來

移工借錢驚見「人體金庫」　電線勒殺月入70萬仲介下場出爐

近10年房屋轉手83％獲利　今年平均每筆賺250萬

飯店櫃檯「遇1種客人」超氣！他怒轟：真的可以不用來　同業秒懂

林鶴明預言北市不會「大板塊棄保」　親揭原因：蔣萬安不如趙少康

陳其邁又拔樁成功！鳳山藍營里長表態力挺：支持會做事的人

俄軍「自殺無人機」轟炸社區　畫面瘋傳！基輔州關鍵基礎設施被毀

李遠哲證實蔡英文稱「2024後沒我的事」　柯文哲：聽到也是很傻眼

染疫死亡不必24小時內火化？　徐國勇：會與疾管署研議

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

地方熱門新聞

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

藏金條？百年神秘保險櫃　懸賞高手「開箱」

失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

高雄商圈市場攤販成立挺邁後援會

配合國門解封　桃園機場營運逐步恢復常態

謝龍介宣傳車2度違規停車

佳冬男盤纏用盡+手機沒電　警巡邏車助返家

雲林百餘甲農田無水灌溉　恐被迫休耕至2023年底　

台南勞工局保障外送員權益

全台最大單一儲能案場落腳嘉義縣

彰化「壞掉的布丁」竟出現山寨貼圖

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面