深耕文化資產教育　馬鳴山五年千歲五年大科發行教材

▲2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

馬鳴山五年千歲大科儀式參與範圍北起彰化、南至臺南，高達500個以上自然聚落參與，儀式包含香庄請王、進香、水邊迎送王、三朝清醮等，是重要的無形文化資產與王爺信仰。今年為深化信眾與學童對於五年千歲文化的認識，特別編輯出版「五年千歲文化資產教材」，將於五年大科期間出版，提供國小課程使用。

馬鳴山鎮安宮五年千歲五年大科將從農曆九月初展開，農曆十月進入最高潮，整整一個月熱鬧非凡。五年大科大約有500個自然聚落前來參與盛事，但因時間長與分佈廣闊，廟方與信眾都難以掌握全貌，故此次特別與隨香地圖及臺灣宗教與民俗文化平臺合作，在每一個前來請王的香庄神轎上安裝GPS，提供即時位置與路線觀察相關動態，除提供信眾最新香庄資訊外，也可提供學術單位後續分析研究之用。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與，外出子弟返鄉支持信仰文化。另也特別出版「馬鳴山五年千歲文化小百科」一書，由長期觀察五年千歲文化的政治大學洪瑩發博士與知名民俗影像紀錄李永倫圖文合作，也將提供給各香庄與國小，作為社會大眾認識五年千歲文化的入門書籍。

馬鳴山五年千歲文化發展協會理事長陳良政也說明，希望透過教材研發，配合學校鄉土課程，讓學童更認識地方文化，而教材也將不是一次性出版，將配合後續成立的五年千歲文化中心網站與香庄資料庫，將教材與香庄影像資料，透過數位資料庫進行整合，將最新與最豐富的資源，提供給各級任教師使用，作為重要教育推廣工具，共同推廣臺灣重要民俗文化資產。

馬鳴山鎮安宮說明，今年五年大科最盛大儀式即是在農曆十月最後三日的三朝祈安清醮，除褒忠、東勢兩鄉居民參與之外，最後一日各香庄也會在其聚落進行犒軍與贊普等相關儀式，為五年大科畫下完美句點。因其民俗文化之重要性，臺灣政治大學華人宗教研究中心師生將組隊前來紀錄，並預計有來自日本慶應大學、馬來西亞等地的學者前來參訪，足見五年千歲獲得臺灣與國際學界之關注。

▲2022年歲次壬寅適逢五年大科辦理，為弘揚五年千歲文化，及凝聚信眾，特別辦理五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

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