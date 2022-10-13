朋友凍死異鄉　夫妻檔詐保2千萬還逼他老父簽3500萬本票

▲最高法院將朱男、許女夫婦判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗徐姓男子，2017年底受到朋友朱崧郡、許煊晨夫婦誘騙，到大陸東北地區遊玩。徐男出發前，兩夫婦先私下幫他投保2千萬元意外險；徐男到大陸後，兩夫婦又欺騙徐男在台灣的老父，說他欠下巨額債務，騙老父簽下3千5百萬元本票償還。徐男最後凍死在哈爾濱街頭，朱氏夫婦又藉機領走2千萬元理賠。最高法院審理後，將朱男判刑4年2月、江女判刑2年8月定讞。

判決指出，徐男2017年12月間受到誘騙，要到大陸上海地區旅遊。朱男陪著他到台北松山機場出境時，投保2家保險公司各2千萬元的旅遊平安險。徐男出境後，朱男先行返台，並到徐男老家，向他老父親宣稱徐男在大陸欠下巨額債務，誘騙老父親簽下3張面額共3千5百萬元的本票，當作償還債務之用。徐男隨即持本票出境到大陸東北哈爾濱。

沒幾天，徐男被人發現凍死在哈爾濱街頭。朱男隨即指使留在台灣的妻子許女，到徐男苗栗老家，假意協助辦理後事，並誘騙徐男父親另外簽名開戶；而後再以新開的戶頭，向保險公司申請理賠，保險公司於2018年3月間，撥款2006萬餘元進朱男指定的帳戶。而後朱男許女再陸續領出保險金1996萬元。

當年3月底，徐男父親到當地農會辦事時，發現自己有一封掛號信，拆開一看才發現是保險公司匯款的通知信，徐男父親發覺有異，打電話向銀行詢問後才發現朱男許女的惡行，隨即報警。檢警獲報後，在2夫婦企圖出境時在機場順利逮捕2人。檢方依照「偽造文書」等罪嫌，提起公訴。

法院審理時，朱男否認犯罪，辯稱是與徐男間有債務往來，徐男積欠他4千餘萬元的債務，所以才會將理賠金償還給他。但法院根據通聯記錄、開戶資料等多項客觀證據，認定2夫婦有罪。一審將朱男判刑4年6月，許女判刑3年，未扣案的犯罪所得998萬追繳沒收。二審台中高分院則改將朱男判刑4年2月、許女判刑2年8月，仍須追繳沒收998萬元。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。