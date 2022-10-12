家族墓園佔據國有林地　趙藤雄2千萬換緩刑免關定讞

▲趙藤雄或判緩刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

遠雄集團創辦人趙藤雄，位在苗栗後龍鎮的家族墓園「天水園」，被控佔有國有林地，被依照違反《森林法》「違反占用林地罪」提起公訴。一審判決無罪，但二審台中高分院改判刑1年、緩刑4年，並須支付2千萬元給與公庫。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，趙藤雄2千萬元換取免入監服刑。

趙藤雄現任財團法人遠雄文教基金會（現改名為遠雄文教公益基金會）董事長，檢方起訴指出，他明知苗栗縣後龍鎮水尾子段一處土地，為內政部營建署新生地開發局所管理的國有保安林地，非經核准、同意，不得擅自占用。但因該地缺乏管理，趙藤雄父親2003年過世後就安葬在此。

不過林務局人員於2004年5月接獲檢舉到現場勘查，發覺這片土地已遭濫墾面積達0.4090公頃，林務局人員當場制止現場施工之工人，並告知這是保安林地，不准開發。趙藤雄隨即求助於時任立法委員的徐耀昌（現任苗栗縣長）召開協調會，透過苗栗縣後龍鎮公所，由後龍鎮公所先向新生地開發局申請代管手續後，再由遠雄基金會向後龍鎮公所進行後續的認養事宜，全案於2004年7月間核准。

趙藤雄取得認養權利後，開始非法興建「天水園」墓園，並以鐵絲網線、樹外圍線、水溝PC外緣線為現場指界範圍。而後隔年春天，趙藤雄開始將祖先多人的墳墓遷移入此，2009年又再移入一批祖墳，最後2016年夏天，趙藤雄的母親也安葬於此。全案經廉政署查明後，報請檢方偵查終結，提起公訴。

一審苗栗地院審理後，判決趙藤雄無罪。檢方上訴二審，台中高分院今年初做出改判，改認定趙藤雄有罪，判刑1年，但宣告緩刑4年，並需於判決確定後，支付公庫2千萬元。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。等於趙藤雄支付2千萬元，就可換取免入監服刑。