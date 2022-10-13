機車握把一片「巧克力色」　高雄出現抹屎怪客！他氣炸：告到底

▲男子發現機車握把有巧克力色的痕跡，仔細確認才發現是大便。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子12日指控，左營附近出現了「抹屎怪客」，機車握把莫名其妙出現巧克力色的痕跡，仔細確認後，才知道是大便，氣得去警局報案。警方表示，經查有2台汽車、1台機車遭不明人士抹上穢物，該行為已觸法，目前正擴大調閱監視器追查犯嫌。

這名男子在「爆料公社」指控，有怪客出沒在左營的明德國小附近，周邊的停車場多輛車輛遭到惡意塗抹大便，氣得他決定報警處理，「希望警察有能力找到兇手，一定告到底！」

依據照片畫面，機車的握把上沾了一層巧克力色的痕跡而附近車輛的車門握把、擋風玻璃等處，也遭到惡意塗抹，如果一時沒發覺，沾到手上鐵定惡臭難聞。

▼除了男子以外，附近還有多部車輛遭殃，握把同樣被抹屎。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



警方獲報後經查，共有2台汽車、1台機車遭不明人士在汽車門把、摩托車儀表板等處抹上穢物。該行為已觸犯社會秩序維護法第90條，「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，可處新台幣3000元以下罰鍰或申誡。由於事發地點沒有監視器，警方目前也正擴大調閱監視器釐清事發經過，要逮到這名惡作劇之人。

恐怖的照片曝光後，不少人留言痛斥，「胎哥鬼夠沒水準」、「全台第一起，賽葛把手（台語：屎抹在把手上）」、「大便超人，噁爛」、「應該是大便沒有衛生紙擦，到處葛」、「我原本以為只有黑猩猩會這樣玩。」

此外，也有人留言調侃，「我知道這是一件讓人生氣的事情…但我還是笑出來了…抱歉」、「這厲害，沒抓到人之前不能洗，不然證據就沒了」、「敢拿在手上值得尊敬。但是…怎麼不抹自己的臉」、「是不是他摔倒摸到…心裡不平衡，所以四處抹」、「你沒吃吃看？說不定是健達繽紛樂。」