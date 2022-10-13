工人趴地用膝蓋重擊工具鋪地毯　網看影片肅然起敬：好痛

記者魏有德／綜合報導

重慶數名工人近日在宴會廳鋪地毯時，為求地毯能保持平整，用膝蓋重擊擺放在地面的工具。這段影片被放上微薄後，引起外界關注。網友看完影片後紛紛表示，「這也太痛了吧！」；「好痛」；「好傷膝蓋啊」；「看完有點心酸」；「不能用別的工具嗎？」

▲工人趴地用膝蓋重擊工具鋪地毯。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，這段視頻（影片）拍攝於重慶，市民陳女士路過一家正在裝修的宴會廳時無意間看到的，一開始她也不敢相信，但工人們確實是用這種方式在幹活。

陳女士提到，宴會廳面積很大，工人們齊聲喊口號，用膝蓋猛錘工具鋪裝地毯，現場的撞擊聲很響，感覺很辛苦，她還上前詢問工人膝蓋會不會痛，工人們僅表示，「都已經習慣了，底座墊了一些布緩衝。」

透過民眾拍攝的影片可以發現，這群工人們手拿著工具跪在地上，在靠近牆邊的位置同時跳起，落地時單膝猛撞工具底座，地毯就會朝著施力方向拉伸。

對此，做地毯生意的吳老闆透露，影片中工人們撞擊的工具是地毯小撐，也叫做地毯拉緊器，是整鋪地毯時必不可少的工具，底座有很厚的減震棉，「小撐方便靈活、能控制方向、調節力度，是工人們的首選。」不過，膝蓋受傷是這一行的職業病，新手會感覺到痛，經驗豐富的老師傅則沒什麼影響，也導致業內都是「老師傅」較多。

一名從事地毯鋪設的老經驗師傅劉強雙膝有著厚厚的一層繭，他提到，遇到鋪設面積較大的工程，工人一天要在地上跪7個小時，「就算用膝蓋撞擊工具時不疼，但長時間跪地上、彎腰、搬地毯，也傷了身體，膝蓋受傷也成為這一行最常見的職業病。」