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工人作業「液體爆發」沖臉！衣服秒爛全身冒煙　網嚇：邊跑邊掉髮

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前在臉書分享一支影片，內容是有2名工人在液體槽前作業時，槽內的液體不明原因激烈噴出，導致其中一名工人瞬間被液體覆蓋，上半身瘋狂冒煙且衣服融解破損，甚至連頭髮也疑似快掉光，其他網友看了忍不住直呼「邊跑皮都邊掀起來了」。

原PO在臉書「爆廢公社」轉貼影片，事件發生在中國大陸某工廠，畫面中有3名工人正在作業，其中最右邊穿著黑衣服的工人不斷往液體槽內投入東西，原本前2次都沒有問題，不料投入第3次時，槽內的液體突然大爆發，當場波及到站在一旁的灰衣、白衣工人。

▲▼嚇呆！白色液體突噴發四濺 工人衣服破光「頭皮往上掀」。（圖／翻攝自爆廢公社）

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▲工人作業中「白色液體爆發」，他衣服融到爛，全身冒白煙狂衝。（圖／翻攝自爆廢公社）

事故發生後，黑衣及白衣工人因為受波及較小，逃開後看起來傷害不大。灰衣工人則因為被大量液體波及，甚至一度騰空，導致他的上衣被快速融解，而他則是上半身不斷冒著白煙往某處狂奔，在影片最後甚至能看見，他的頭髮疑似一邊跑一邊脫落，恐怖的畫面讓原PO忍不住驚呼「什麼液體這猛，一瞬間衣服就沒了」。

影片一出立刻引發網友熱議，有網友說，「他頭髮是不是邊跑邊脫落，感覺額頭愈跑愈光」、「真的不能小看化學液體的威力」、「這人還能活嗎」、「好可怕，希望人沒事情」、「直接從臉到頭灌進去，邊跑皮都邊掀起來」、「衣服不見到還好，我怕的是連皮都爛了」、「邊跑邊冒煙唉，好扯」。

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