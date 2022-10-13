「沒有父親希望孩子拍A片」　爸心痛喊完當起女兒AV經紀人

記者黃翊婷／綜合報導

「當我成為色情演員時，我父親感到羞愧，現在他是我的經紀人。」美國AV女優格蘭傑（Kimmy Granger）近日分享自己的成長過程，以及投身色情行業後的心境變化，她坦言，父親起初非常無法接受，覺得沒有任何一名父親會希望女兒成為AV女優，但在她的努力堅持下，父親逐漸放下成見，並成為自己的經紀人。

▲格蘭傑經常在Instagram分享火辣照片。（圖／翻攝自Instagram／strangerthangranger，下同。）

根據《每日星報》（The Daily Star）報導，現年27歲的格蘭傑提到，因為母親有酗酒問題，她的童年過得並不快樂，開始工作之後，她選擇成為一名脫衣舞孃，後來轉戰拍攝AV，20多歲的時候就與當時頂尖的製作公司合作，現在她已經是知名AV女優，Instagram超過百萬粉絲追蹤。

▲格蘭傑非常熱愛自己的工作。

但這條成名之路也不好走，格蘭傑說，父親得知她成為AV女優後，一度很傷心、羞愧，甚至說出「身為一名父親，我到底做錯了什麼？沒有一名父親會希望他們的孩子這樣做」，由於當時父親感到很不安，她決定給父親空間和時間消化這個消息，期間父女倆仍保持聯繫，經過幾個月的努力，父親逐漸接受女兒是AV女優這件事。

「我不希望父親認為我這樣做是為了傷害他。」格蘭傑表示，她多次向家人表明自己真的很喜歡這份工作，如今父親已經放下成見，並成為她的經紀人，這也讓過去關係不是很緊密的父女倆更加團結，「就像是色情片讓我和父親更加緊密地聯繫在一起。」

▼格蘭傑身材火辣。