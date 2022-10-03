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社會 社會焦點 保障人權

「被鬼附身」在飲料下藥！美女房仲還原實境　親曝沒喝原因

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名美女房仲今年4月間開車載一名黃姓男同事（47歲）外出看房子，竟遭黃姓同事偷偷往她的飲料杯「下藥」，美女房仲現身指控表示，當時她第一時間並沒發現同事下藥，而是她端起飲料要喝時，發現杯身、杯口有不明粉末，她才警覺可能遭「下藥」，而逃過一劫，出面指控是希望給這個同事一個教訓，對於檢方的不起訴感覺「有點失望」。

▲▼美女房仲 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲美女房仲現身指控男同事的下藥手法。（圖／民眾提供）

這名美女房仲指控，今年4月13日晚上8時許，她開車載著黃姓男同事外出看房子，她的飲料是一般手搖飲的就口杯，當時是晚上，她原本沒注意到男同事何時把粉末倒進她的飲料杯，是在途中她本來拿起杯子要喝飲料時，意外發現杯口和杯身都有不明粉末，懷疑可能被「下藥」，於是趕緊把飲料放下。

▲▼飲料中下藥 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲美女房仲的飲料遭男同事偷偷加入粉末。（示意圖／民眾提供）

美女房仲指出，後來她提高警覺，果然發現男同事又偷偷往她的飲料杯倒粉末，而且還好意的問她「要不要喝飲料？」，更讓她懷疑男同事的動機不單純，但因為車上只有他們兩人，為了怕意外，她只好佯稱說「不渴、不渴」

▲▼飲料中下藥 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲美女房仲蒐集的飲料和不明粉末。（示意圖／民眾提供）

美女房仲等到男同事下車離開後，趕緊清理車上的飲料，並將蒐集到的「不明粉末」去報警，她也第一時間打電話跟房仲店長報告，店長也隨即將黃姓男同事開除。

警方將女房仲蒐集的粉末送驗，初步快篩有毒品反應，但後來送驗則沒有驗出毒品，檢方偵辦時，將粉末送往凱旋醫院、高醫毒物中心等其他單位送驗，看是否有安眠藥、鎮靜劑等藥物成分，可惜因蒐集到的粉末僅有0.6公克，太過微量，無法驗出相關藥物。

黃男則辯稱，粉末他自己吃了覺得很好，只是想拿給女房仲試用，但不知為何會放進她的飲料裡，可能是一時被鬼附身。

檢方認為，黃姓男同事是趁美女房仲開車時「偷偷」下藥，與強制罪的以強暴、脅迫手段妨害他人行使自由的犯罪要件不符，因此給予黃男不起訴處分。

對於檢方的不起訴，美女房仲表示，原本就是想給男同事一個教訓，如今則有點失望。

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