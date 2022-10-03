美女房仲開車遭男同事「飲料下藥」　檢方這原因不起訴

▲美女房仲的飲料遭男同事偷偷加入粉末。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名美女房仲今年4月間開車載一名黃姓男同事（47歲）外出看房子，途中女房仲意外發現黃姓同事竟兩度偷偷往她的飲料杯「下藥」，女房仲不動聲色，也不敢喝飲料，等黃姓同事下車後，趕緊蒐證把飲料報警送驗，但沒驗出毒品反應，後來再送其他單位檢驗，也因蒐集到的粉末僅有0.6公克，無法驗出相關藥物，且因黃姓同事是「偷偷」下藥，與強制罪的要件不符，橋頭地檢署偵結後給予不起訴處分。

▲美女房仲蒐集的飲料和不明粉末。（圖／民眾提供）

這名美女房仲指控，今年4月13日晚上8時許，她開車載著黃姓男同事外出看房子，途中她意外發現男同事偷偷往她的飲料杯加「不明粉末」，因為車子裡只有他們兩人，她也不敢打草驚蛇，後來她發現男同事又偷偷加了一次粉末，還好心的問她「要不要喝飲料」，她只好稱說「不渴」。

美女房仲等到男同事下車離開後，才嚇得拿著「被下藥」的飲料杯，報警求助，還打電話跟房仲店長報告，店長也隨即將黃姓男同事開除，事後，警方將飲料杯的粉末送驗，並沒有驗出毒品反應，但美女房仲仍提告強制罪。

檢方偵辦時，將粉末送往凱旋醫院、高醫毒物中心等其他單位送驗，看是否有安眠藥、鎮靜劑等藥物成分，可惜因蒐集到的粉末僅有0.6公克，太過微量，無法驗出相關藥物檢方認為，黃姓男同事是趁美女房仲開車時「偷偷」下藥，與強制罪的以強暴、脅迫手段妨害他人行使自由的犯罪要件不符，因此給予黃男不起訴處分。