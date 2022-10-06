雙十連假桃警實施交通疏導...部分匝道封閉12小時　警籲民眾配合

▲桃園市平鎮警分局配合雙十3天連假，針對國一平鎮系統與台66線匯入國道南下匝道，10月8日凌晨零時許至中午12時封閉12小時，用路人請配合改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局配合雙十節3天連假，將針對國道南下匝道、風景區主要道路實施交通疏導與管制措施，籲請用路人避開或繞道行駛，以避免假日出遊塞在車陣中，影響出遊興致。

平鎮警分局配合辦理今年雙十節3天連假，其中台66線快速公路匯入國一平鎮系統交流道南下匝道入口，將於10月8日零時起至中午12時止，共12小時實施匝道封閉，請各用路人多加注意，另本次連假並不實施高乘載管制；警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速公路後，接台61線西濱快速公路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66線快速公路後，轉台3線南下行駛。

▲桃園市龍潭警分局配合雙十節3天連假，針對國三南下高原交流道進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警察分局為因應今年雙十連假，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導，龍潭區石門水庫、小人國與六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估將吸引大量遊客湧入，其中遊樂區周邊交通流量大，加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，恐造成交通壅塞情形，再加上國道三號新增設高原交流道鄰近龍潭風景遊樂休憩區，龍潭警分局建議從新的高原交流道可直接前往小人國、六福村遊樂區與石門水庫風景區，龍潭警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以避免交通壅塞影響平面道路交通順暢。

▲桃園市楊梅警分局配合雙十節連假，針對校前路簡易交流道等匝道，由員警與義交進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）



楊梅警分局為紓解雙十國慶連續假期車潮，整理國慶日連假出遊交通重點，讓駕駛人有充足的資訊因應。其中針對連假出遊車潮，警方針對轄內幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心火車站、楊梅火車站與富岡火車站等處，提前規劃交通疏導措施，並於重要幹道路口規劃警員、義交疏導車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流管制，結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。

楊梅警方提醒民眾可利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮。其中暫停收費時段為10月8至10日每天深夜0點至凌晨5點暫停收費，民眾出門前可利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，亦可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易擁塞路段時段，以減少等候時間。

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