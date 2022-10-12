普丁徵兵30萬！年輕俄男搭遊艇「一路逃到南韓」　慘被拒絕入境

▲ 許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁9月宣布二戰以來首次動員，徵召30萬預備役軍人參戰，引爆民怨與逃難潮。南韓媒體披露，其中有部分俄國人乘遊艇從北太平洋港口一路逃到南韓，但大多都被拒絕入境。

《路透社》指出，普丁下令部分動員以來，俄國出現兵役年齡男性出走潮，大多透過公路、鐵路和飛機逃往歐洲、喬治亞、亞塞拜然及哈薩克等前蘇聯鄰國。

但韓媒KBS於11日披露，至少有21名俄國人乘遊艇抵達南韓南部港口，其中僅2人獲准入境，其餘皆被拒絕，因為當局認為他們「入境動機不明」。

南韓海洋警察廳一名官員12日向《路透社》表示，一艘自海參威出發的遊艇載有5名俄國男子，9月30日抵達南韓鬱陵島，本月11日已經啟程離開。該名官員聲稱，這艘遊艇當時正躲避惡劣天氣，船上人員也獲得食物和其他援助，但拒絕透露他們不被允許入境的原因，僅稱移民入境問題可詢問司法部。

KBS指出，近日有3艘遊艇停靠南韓東南部港口城市浦項，船上大多為20至30歲俄國男子，其中一艘載有9名男子和1名女子，另一艘較小的遊艇上則有4名男子。

浦項海警廳官員拒絕向《路透社》回應此事，南韓司法部一名官員則表示，不清楚遊艇相關細節，但稱俄國人只要事先取得南韓電子旅行許可（K-ETA），通常可以免簽入境。

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