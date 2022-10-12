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普丁若動用核武「等同簽遺書」！　美前國安顧問：美國有能力暗殺

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯為報復克里米亞大橋被炸，近日連環空襲烏克蘭各地，動用核武可能性引發憂慮。美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）對此警告，若俄國總統普丁對烏克蘭發動核攻擊，美國有能力出手暗殺。

波頓11日接受英國LBC訪問指出，「我們必須清楚表明，若普丁下令使用戰術核武，相當於在遺書上簽字。若他陷入極端情況，我認為可能必須如此才能阻止他。」

▲▼美國前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 波頓在川普時期擔任美國國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

當主持人追問所謂的簽遺書是否代表暗殺，波頓回應，「我們不能允許在烏克蘭或其他任何地方使用核武，這些武器來自伊朗、北韓等恐怖分子和俄國、中國。若不追究做出這項決定者的責任，我們就不能允許使用核武。」

波頓提到，他相信美國有能力打擊普丁，且普丁也心知肚明。他提及2020年被美國擊殺的伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），「你可以問問看伊朗的蘇萊曼尼，當我們認定某人對美國構成威脅時會發生什麼事。」

他說明，對普丁的行動可能不會在他投下核武隔天發生，但美國必須「明確向普丁表明，這不是他可以自由決定的。我們知道誰該為使用核武負責，我們知道會是他，他會被追究責任」。

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