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日本火箭發射失敗！升空10分鐘下令自爆銷毀　搭載8衛星全報廢

▲▼日本火箭艾普斯龍6號機發射失敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本火箭艾普斯龍6號機發射失敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）12日上午發射火箭「艾普斯龍6號」，然而在發射約10分鐘後，JAXA就對艾普斯龍6號發送「破壞機體」的自爆指令。而文部科學省設置對策總部則在首次會議上宣布試射失敗，而這也是日本時隔19年再度火箭發射失敗。

根據《共同社》報導，JAXA於12日上午9時50分在鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射小型固體燃料火箭「艾普斯龍6號機」，該火箭全長26公尺、重95.6噸，共搭載了8顆由民間企業與大學等開發的人造衛星。然而在火箭發射10分鐘後，JAXA就對6號機發送自爆指令。

JAXA指出，先前從未對已發射的艾普斯龍1號機到5號機發送過破壞指令，此次是第一次。日本火箭的發射費用與其他國家相比更高，但最大優點是不會失敗的高成功率。艾普斯龍6號機的發射失敗，對於力爭民間小型衛星發射訂單的JAXA而言，無疑是一大打擊。

所幸目前尚未確認人員損失，而這也是日本自2003年11月H2A火箭6號機發射失敗以來，首次火箭發射失敗。JAXA負責人表示，雖然已經發送破壞指令，但目前詳細情況仍在確認。據悉，6號機原定7日發射，但因為用來掌握火箭位置的定位衛星位置不佳，因此便延後發射日程。

艾普斯龍1號機到5號機全數發射成功，6號機是JAXA首次接受民間衛星訂單，由福岡市的太空創新企業QPS研究所開發，沒想到在發射10分鐘後卻出現問題。

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