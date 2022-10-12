美軍官爆《遊戲王》作者是「為救人才溺斃」！　下半身慘遭啃食

▲遊戲王作者高橋和希因救人身亡。（圖／翻攝自維基）



記者王佩翊／編譯

日本知名漫畫《遊戲王》作者高橋和希7月初被發現陳屍在沖繩海域，而身穿浮潛裝備的他遺體遭到嚴重損毀，下半身疑似遭鯊魚啃食。時隔3個月，一名美軍少校因為在沖繩英勇救人獲頒勳章，高橋逝世的細節跟著曝了光。原來當初他們兩人都是為了救人才下海，怎知高橋卻因此喪命。

根據美國軍媒《星條旗報》報導，現年49歲的美軍少校布爾喬（Robert Bourgeau）是一名駐守於駐日美國陸軍鳥居通訊站的副作戰官，他7月4日在沖繩美人魚石窟英勇救出3名受困人士，因此在9月獲頒勳章。當時他在案發現場發現一名日本婦女在呼救，並得知她的11歲女兒與另外一名39歲的美國士兵受困於激流當中。

布爾喬隨即下海救人，並努力將女童帶回岸邊，怎知此時女童的母親卻也被捲入激流中，於是他只好一手拉著媽媽、一手拉著女兒，將兩人拖上岸。儘管他已經精疲力盡，但布爾喬仍回頭去找另一名美國士兵，用盡全力將他救上岸。

在他下海救援時，一旁的學生目睹整個情況，連忙衝到岸旁撥打緊急救難電話。待布爾喬上岸後，學生才告訴他，剛剛還有一個人也跳下海救人，但最後消失在海浪之中。而布爾喬事後才得知，那個英勇救人的路人正是《遊戲王》的作者高橋和希。布爾喬難過表示，「他是英雄，他為了救人而死。」

沖繩縣名護市的某海上遊樂設施業者7月6日上午10時半左右發現外海疑似有人類屍體漂浮在海面上，因此通報海上保安署。海上保安署出動後，便在距離海岸300公尺處發現屍體。當時遺體的下半部與腹部有疑似遭到鯊魚等海洋生物啃咬的痕跡。而警方6日晚間接獲租車業者通報，稱無法聯絡上顧客高橋和希，於是海上保安署懷疑上午發現的遺體可能正是高橋和希，並就此展開調查，才確定死者就是高橋。

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