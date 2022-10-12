戰術核武重返南韓？白宮「避談」敏感議題　北韓開嗆：美應優先棄核

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來隨著北韓（朝鮮）核武與導彈威脅全面升級，南韓執政黨內傳出是否該檢討要求美軍重新部署戰略核武的聲浪。對此，美國白宮避而不答，不過再度重申總統拜登對於動員任何手段保護同盟的堅定立場。北韓駐聯合國代表則痛批美國助長緊張情勢升溫，呼籲美國應身先士卒放棄核武，同時應中斷美韓聯合軍演。

根據韓媒《東亞日報》，針對未來是否考慮與美國討論，重新在韓半島（朝鮮半島）美國戰略資產之一的戰術核武，南韓總統尹錫悅昨（11）日前往上班時表示，「身為總統，針對這項問題我無法輕易公開表明立場。不過對於北韓的威脅，我將以穩健的韓美日軍事合作為基礎，構築堅固的對應體系。北韓發展核武並無所得。」

根據《韓聯社》，針對未來是否在南韓重新部署戰術核武，美國白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）於當地時間11日在視訊簡報會議上避談此問題，僅表示這項問題須由身為同盟的韓國自行回應，同時再度闡明美國的目標在於推動韓半島完全且可受檢驗的無核化。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則同樣表示，是否重新在南韓部署戰術核武，此問題應該得先詢問南韓，「總統拜登重申遵守向南韓提供擴大遏制戰略，包括動員核保護傘、導彈防禦體系、常規性武器等，同時我們承諾將強化聯合軍事訓練。」

▲北韓駐聯合國大使金成。（資料照／達志影像）

針對連日來南北韓緊張局勢升溫，北韓駐聯合國大使金成（김성）於美東時間11日在第77屆聯合國大會第一委員會（裁軍與國際安全）上直呼美國才是助長緊張局勢升溫的罪魁禍首，「亟欲維持今日霸權的美國，其獨斷行徑才是助長全球各地軍費增長的根本原因。」

金成在發言時指出美國在韓半島部署B-52H、B-2A、F-35A等尖端高科技戰略資產，同時一一列舉美國與南韓展開乙支自由之盾、聯合軍演、核動力航母雷根號停靠釜山，表示北韓為了應對美國「兇殘無道」的敵對行為，才會透過自衛手段武裝自己，此舉符合聯合國憲章與國際法上所保障的行使國家自衛權。

金成向美國嗆道，「為了實踐完全廢除核武的目標，美國應在廢核上身先士卒，克制提供和保護傘的行為。同時，為了朝鮮半島（韓半島）的和平穩定，美國應停止增加軍費規模、中斷動員核資產的軍事訓練，並廢除聯合國司令部，以求取無條件阻斷對於北韓的軍事威脅。」