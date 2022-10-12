快訊／今增52338例本土！創這波疫情次高　另增37死

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增52338例本土個案，創下這波BA.5疫情以來次高！另增67例境外移入，確診個案中新增37例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土病例，和上週三同日相比降低4.6%，也是連續三天的疫情下降，屬於好的徵兆，後續還要持續觀察。

這波疫情從8月中旬到現在，最高峰出現在10月5日單日確診5.4萬，今天新增5.2萬則是這波疫情次高，至於縣市分布方面，新北市9706例最多，接著依序是台中市6753 例、高雄市5842例、台北市5269例、桃園市5028例、台南市4149例。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月3日至10月9日，死亡日期介於10月2日至10月10日。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自馬來西亞(4例)，越南(2例)，泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月11日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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